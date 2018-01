Compra de computadoras fue necesaria: Tesorero

Torreón, Coahuila

"No nos dejaron ni computadoras con el cambio de administración en la Presidencia de Torreón, por lo que se tiene que adquirir un lote", aseguró el Tesorero, Hernán Sirgo, quien asegura que se hizo una adquisición que debió cambiarse por que las especificaciones no eran las ideales y se deberán regresar.

“No nos dejaron computadoras, estamos pidiendo en base a la Ley de Adquisiciones a uno de los proveedores y en base a los límites que tenemos, que nos vendan de las computadoras correspondientes".

"Hicieron el ofrecimiento de unos equipos que les llaman 'todo-en-uno' que me indican que no son las más adecuadas ya que se sobrecalientan y no se pueden reparar, las pedimos y se tienen que regresar".

Expuso además que se optó por adquirir la común, que es la de gabinete y pantalla, esto para cubrir el déficit que se tiene de equipo de cómputo y que realmente se requiere para realizar los trabajos.

“No tengo el dato exacto de cuántas se requieren en particular, sin embargo el departamento de adquisiciones tiene varias opciones, entre ellas de asignación directa, por invitación o licitación en base a lo que cuesta el equipo".

Por otra parte, comentó en torno a las personas que han sido despedidas, que tienen el estatus de confianza, por lo que la ley no los obliga a entregarles liquidación.

rcm