Avanza el SEA, sin arrancar trabajos del Comité Coordinador

Guadalajara

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) avanza a pesar de baches, el tiempo y que aún quedan pendientes cubrir espacios. Ayer, fue integrado el Comité Coordinador del SEA sin la participación de Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción electo, esto porque no ha realizado y aprobado los exámenes de control y confianza y por lo tanto el Congreso no le ha tomado protesta.



Como anfitriones estuvieron los seis titulares de las instancias participantes del Comité Coordinador del SEA: Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social quien presidirá al Comité; Jorge Alejandro Ortíz Ramírez, auditor superior del estado; Teresa Brito, contralora del Estado.



También presidieron Ricardo Suro como representante del Consejo de la Judicatura, Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales y Avelino Bravo Cacho, presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.



Cada uno de los integrantes del Comité dio un discurso. El gobernador Aristóteles Sandoval estuvo presente en la primera fila y no participó en el evento. También estuvo presente fue Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción electo.



Además del Fiscal Anticorrupción, queda pendiente la designación en la Secretaría Ejecutiva del Sistema, mismo que tendrá el encargo técnico al interior del Comité Coordinador del SEA. Se tendrá hasta el jueves 18 de enero para la recepción de documentos. Se han apuntado alrededor de 12 personas y se estaría definiendo durante febrero a partir de la presentación de una terna por parte del CPS y la elección del Comité de Coordinación.



En la elección de la secretaría ejecutiva, los aspirantes "serán sometidos a los mismos estándares de rigurosidad con la resolución de un estudio de caso con una entrevista a profundidad, una revisión curricular y esto estará ocurriendo a finales de febrero (...) Una vez que esté el secretario o secretaria ejecutiva estaremos convocando a sesiones de trabajo intensivas para poder ajustar el plan de trabajo y poder avanzar en la agenda para combatir la corrupción", explicó Jorge Alatorre.



De acuerdo a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité Coordinador tendrá entre sus funciones el desarrollo de indicadores para evaluación de las políticas estatales en el combate a la corrupción, conocer el resultado que realice la secretaría ejecutiva, requerir información a los entes públicos respectos al cumplimiento de la política estatal.



"Dotar al estado de políticas especificas de seguimiento obligatorio para todas las dependencias en el combate a la corrupción, también tiene que ver con la cuestión penal y administrativa, civil en contra de aquellas personas que hayan traicionado la confianza pública, que deba ser debidamente acreditado. Tiene que ver con coordinación permanente de los siete integrantes", agregó Jorge Alatorre.



Además de la toma de protesta del fiscal anticorrupción y la designación del secretario ejecutivo, queda pendiente la designación de un magistrado integrante de la Sala Superior de Justicia Administrativa que no fue electo por los diputados el pasado mes de diciembre. Se declaró desierta la elección de uno de tres magistrados y se prevé que a partir del lunes 22 de enero se trabaje en la redacción de la nueva convocatoria. En dicho tema trabajarán diputados que integran la Comisión de Justicia y también participará el Comité de Participación Social.



Con la instalación del secretario ejecutivo del SEA también se definirá y avanzará con el pago de los integrantes del Comité de Participación Social a partir del pago de honorarios. Esto porque el secretario ejecutivo será quien administre los recursos que sean asignados anualmente, que por cierto, para el 2018 serán 40 millones de pesos.



Jorge Alatorre estima que pueda solucionarse el proceso legal para que Manuel Rodríguez Murillo pueda fungir como contralor interno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, luego que el propio Tribunal inició un proceso legal para evitar la creación de un contralor a partir de una decisión del Congreso del Estado.



Claves:

Funciones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción:



La aprobación, diseño y promoción de las políticas estatales en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación

El diseño y aprobación la metodología de los indicadores para la evaluación de las políticas estatales establecida

Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales

Requerir información a los Entes Públicos respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación,

La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan

La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia

El Comité Coordinador derivado del informe anual podrá emitir recomendaciones públicas ante las autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley

El establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales anticorrupción en los municipios que cuenten con ellos

La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización, actualización y resguardo de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes a los órdenes de gobierno

La promoción para que aprueben lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los órganos internos de control y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos

Voces:



¿Qué dijeron los que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción?



Jorge Alberto Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Social







"Hemos querido instalar ya este Comité de Coordinación porque estamos seguros que las grandes tareas se completan a través del perpetuo movimiento, superando los obstáculos con decisión y recordando que la impostergable lucha contra la corrupción y la impunidad es una tarea que debe superar ambiciones personales y egoísmos estériles. Ni siquiera los más optimistas entre nosotros pusieron jamás que enfrentaríamos caminos y obstáculos para llegar hasta donde nos encontramos ahora, de igual forma, seríamos poco prudentes al suponer que el logro que hoy presenciamos garantizará por si sólo un Jalisco sin corrupción. En este punto conviene acercarnos a la realidad con humildad".

Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco







"Fortaleceremos la fiscalización superior que es un mecanismo que debe dar confianza a los ciudadanos porque acota los posibles excesos de poder y vigila el correcto uso de los recursos públicos. La Auditoría Superior como integrante de este sistema y en el marco del Sistema de Fiscalización, se compromete a establecer y coordinar los mecanismos que permitan a todos los organismos de control gubernamental intercambiar información, ideas, experiencias para promover una fiscalización más eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno. Así mismo, la Auditoría Superior se ha propuesto contribuir a la mejora continua de la gestión gubernamental a través del diseño y la implementación del sistema de evaluación del desempeño. Evaluaremos el ejercicio de las autoridades calificando su gestión, observando el cumplimiento de metas y objetivos a mediano y a largo plazo".



María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco







"En breve, la Contraloría que me honro en presidir estará presentando al Comité Coordinador que hoy se instala, una serie de apuntes sobre el diseño de una política pública para la conformación y el fortalecimiento del ejercicio preventivo y sancionador de los órganos de control. De la misma manera, ya dimos los primeros casos de coordinación tanto la Auditoría Superior del Estado como la Contraloría para el desarrollo de un programa de capacitación precisamente a los órganos de control de las dependencias de la administración central y también de los gobiernos municipales".



Ricardo Suro Esteves, presidente del Consejo de la Judicatura







"Hoy como representante de uno de los tres poderes públicos del estado, refrendo el compromiso institucional del Poder Judicial del Estado de Jalisco en sustentar en nuestro actuar como juzgadores bajo el concepto de la honestidad. Pues funcionario judicial que no entienda que nuestra labor es la de impartir justicia a nuestros semejantes por independencia, profesionalismo, imparcialidad, no tiene ni tendrá cabida en nuestra institución (...) no les vamos a fallar, si el Poder Judicial del Estado forma parte de este Comité, es para trabajar, señalar y sancionar, sea quien sea, aun siendo miembro de nuestra institución. Un servidor, jamás ha solapado ni solapará ningún acto de corrupción, lo digo fuerte y claro, nuestra participación institucional en este Comité será activa, y no de simulación".



Cynthia Patricia Cantero Pacheco, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco







"Estamos consientes de que la tarea no es sencilla y máxime porque hay muchas expectativas de la sociedad civil, esa sociedad que dicho sea de paso, se ha convertido en la principal impulsora de estos esfuerzos y que ha reclamado para así los espacios que le reconocieron en la ley y para participar y hacer valer su voz y su propuesta (...) La transparencia es uno de los eslabones más importantes de la cadena anticorrupción, puesto que el acceso a la información pública y a la apertura de los procesos y de la toma de decisiones públicas constituyen un importante insumo para el trabajo de las instancias anticorrupción aquí presentes".



Avelino Bravo Cacho, presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa







"Este órgano jurisdiccional tiene la facultad de conocer de las faltas administrativas graves de los servidores públicos. Así como de las conductas de particulares vinculadas con dichas faltas, las cuales podrían ser promovidas por la Auditoría Superior o la Contraloría, ambas del Estado de Jalisco así como de los órganos internos de Control de los entes públicos estatales y municipales. Para la imposición de la sanciones en términos de lo dispuesto por la ley general de responsabilidades administrativas y de la ley de responsabilidades políticas y administrativas del estado de Jalisco. Además, este tribunal tiene la función de fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o patrimonio de los entes públicos estatales y municipales".

Gerardo de la Cruz, electo Fiscal Anticorrupción





"Con independencia de la formación que tenemos ya desde el punto de vista académico y desde la experiencia profesional que tenemos en 30 años de litigio, por lo tanto conocemos los entretelones de una fiscalía como de los mismos juzgados y esa experiencia, acompañada de las personas que nos ayudarán la vamos a utilzar para sacar adelante este proyecto. Aunque todavía no estemos en la función, bueno, seguimos desarrollando los proyectos, los planes que se presentarán oportunamente (...) No tenemos fecha (para examenes de control y confianza) tenemos una serie de situaciones que todavía están manejandose (...) yo qusiera que sea la próxima semana estuvieramos en disposición de realizar los examenes".

SRN