El Comité de Participación Social toma reto pese a poco tiempo

Guadalajara

Con el tiempo encima por tener que organizarse y llevar a cabo procesos para la elección de titulares de dependencias en el siguiente mes y medio, pero con la intención de salir avante, los cinco integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tomaron protesta y recibieron sus nombramientos al medio día del miércoles.



Jorge Alberto Alatorre Flores dio un mensaje en nombre de los cinco notables a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Jalisco y a integrantes de la Comisión de Selección, órgano que eligió al Comité de Participación Social para hablar respecto al trabajo que representarán en sus primeros meses de operación.



"Venimos a comprometernos a hacer un esfuerzo profesional, transparente e incluyente que permita no solo el estricto cumplimiento del marco legal que hemos jurado seguir sino dotar de la necesaria técnica e indispensable legitimidad de mandato por el tramo de responsabilidades que nos corresponden en lo tocante a la inminente elección de las futuras autoridades de este sistema", dijo el presidente también del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.



Reconoció que el Comité de Participación Social enfrentará los "retos más complejos" durante los primeros meses de su funcionamiento. Dijo que su tarea será menos espectacular y menor impacto mediático pero estarán vigilantes del proceso para vigilar el seguimiento al combate y sanciones en los casos de corrupción investigadas.



Pidió que se entreguen las condiciones necesarias para que las instituciones puedas dar cumplimiento al combate de la corrupción en Jalisco y no se quede sólo en buenas intenciones. "De igual manera será imposible lograr el cometido del Comité si se aísla de la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, medios de comunicación, la academia y la instituciones públicas", agregó.



Ya en entrevista, el presidente del Comité habló respecto al mes y medio que tendrán para llevar a cabo los procesos para los nombramientos de Fiscal Anticorrupción, Auditor Superior, magistrados y titulares de órganos internos del SEA.



"No es lo que diga el Congreso, es lo que diga la constitución. Constitución que nosotros acabamos de protestar, constitución que sabíamos desde que aspiramos a este encargo en qué condiciones viene. En un encargo prácticamente tan grave de algo así como las condiciones óptimas sabemos todos que no existe. Nosotros lo que tenemos que hablar con ellos y sensibilizar y ver cuál es el margen, qué posibilidad puede darse pero no vamos a entrar definitivamente a estridencias ni a confortaciones estériles", dijo el presidente.



Respecto al salario que recibirán los integrantes del Comité, Alatorre Flores afirmó que eso será un tema que deberá definir el Poder Ejecutivo y el Legislativo al ponerse a consideración el presupuesto de egresos e ingresos del 2018. Por lo tanto, no recibirán pago durante noviembre y diciembre.



Durante la toma de protesta también tomaron la palabra los integrantes de la Comisión de Selección. Mara Robles, rectora de Cualtos y vocera de de dicho órgano, pidió al gobernador Aristóteles Sandoval que valore proponer un salario de hasta 60 mil pesos mensuales a los integrantes del Comité de Participación Social, es decir, que se iguale al pago a un director general.



"Está visto que ninguno de ellos necesita trabajo porque su talento y su capacidad los tiene colocados en lugares de alto nivel. Pero si van a dedicarnos su tiempo a esta tarea tan importante yo considero que tienen que tener emolumentos decorosos, dignos y sobre todo que demuestren el rango que los poderes están dispuestos a darles" dijo.



Por su parte, el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval habló sobre la importancia de "alejar las cuotas partidarias, las cuotas de los grupos de poder, lo importante era regresarle el poder a la sociedad y eso solamente lo vamos a lograr con gobiernos más horizontales, sensibles a la realidad, a la exigencia ciudadana y actuar en consecuencia, no quedarnos solamente en la aspiración".



Afirmó que ahora son los poderes fácticos quienes puedan arrodillar a las instituciones. Por tal razón pidió unidad a la sociedad para cambiar y presumió que Jalisco es referencia a nivel nacional en el proceso de selección del Comité de Participación Social.

Claves

Atribuciones del Comité

Aprobar sus normas, elaborar un programa anual de trabajo, opinar y realizar propuestas, proponer proyectos.

Proponer mecanismos para que la sociedad participe en prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y otras.



Además, el Comité de Participación Social se encargará de llevar a cabo los procesos para elegir al Fiscal Especializado en temas de corrupción, magistrados de las Salas especializadas en corrupción, al Auditor Superior del Estado así como el secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Para eso tendrá un periodo de mes y medio a partir del primero de noviembre.

Voces:

Jorge Alberto Alatorre Flores, presidente de Comité de Participación Social. Electo por un periodo de un año

"Conscientes de la gravedad del encargo y la importancia de la institucionalización del citado sistema, venimos a comprometernos a hacer un esfuerzo profesional, transparente e incluyente, que permita no solo el estricto cumplimiento del marco legal que hemos jurado seguir sino dotar de la necesaria técnica e indispensable legitimidad demandada por el tramo de responsabilidad que nos corresponde en lo tocante a la inminente elección de las futuras autoridades de este sistema. Porque legalidad sin la debida legitimidad es norma hueca y eficaz".

Freddy Mariñez Navarro, electo para un periodo de dos años

"Tenemos varias cosas que sin eso no podemos arrancar con buen píe. Uno: el diseñar un mecanismo de ponernos de acuerdo para disentir ¿qué es eso? ¿qué quiere decir esto? que el Comité tiene que diseñar mecanismo institucional para poder operar. Dos: tenemos en vista trabajar sobre el nombramiento del Fiscal General, del Fiscal Anticorrupción , el Auditor, magistrados. Entonces, si lo anterior no lo tenemos tan claro no podemos avanzar. Son tiempos que tenemos que evitar para medir el Comité para hacer una programación de trabajo".

Lucía Almaraz Cázarez, nombrada por un periodo de tres años

"El primer reto es que tenemos tiempos marcados por la propia ley para sacar nombramientos. Sin embargo veo ventajas en el propio Comité. Traemos mucho entusiasmo, muchas ganas de sacar el tema no sólo en la parte de nombramientos sino en el ejercicio de acciones y de estrategias directas ya a combatir la corrupción. Si creo que el reto es amplio pero si podemos con él. Los cinco tenemos grandes capacidades, traemos muchas ganas, tenemos un compromiso social".

Annel Alejandra Vázquez Anderson, electa por cuatro años en el Comité

"Aportar académica y técnicamente todos estos aspectos de la formación de indicadores, del informe técnico para los perfiles, las mediciones de la corrupción. Digamos, toda esta parte técnica que se requiere para el combate a la corrupción y por supuesto espero también trabajar en la vinculación con la sociedad, sobre todo con la sociedad civil organizada (...) Era conformar un buen comité, independientemente de las persona, sino que cada persona aportada como si fuera una pieza del rompecabezas de todo el Comité. Dentro del Comité habremos si no todos académicos pero cada quien es experto en distintas áreas".

José de Jesús Ibarra Cárdenas, electo para un periodo de cinco años

"Al Comité de Participación Social le va a tocar colocar el engranaje del Sistema Estatal Anticorrupción y que el Sistema Estatal Anticorrupción es relevante para todos porque tiene la misión nada más y nada más de dignificar a la política. Esto significa voltear los incentivos de la corrupción para lograr un espacio público de todos y sobre todo las virtudes públicas que hacen falta a este país (...) yo planteé desde el principio tal cual un proyecto de trabajo y ese plan de trabajo entiendo que lleva tiempo y lo que puedo aportar está ahí: la parte técnica, los insumos para identificar las debilidades de hechos de corrupción".

SRN