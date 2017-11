Presidente del Comité Social pide sensibilidad para ampliar los plazos

Guadalajara

La idea de ampliar los plazos para que el Comité de Participación Social –recién integrado- lleve a cabo los procesos para hacer los nombramientos de organismos públicos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no parece mala idea, opinó Jorge Alberto Alatorre Flores, designado primer presidente del Comité de Participación Social y del Comité Coordinador del SEA.



El Comité de Participación Social tendrá mes y medio a partir de este primero de noviembre para llevar a cabo el proceso para la elección de Fiscal Anticorrupción, magistrados de las Salas Especializadas en corrupción, el Auditor Superior del Estado y el secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. El Observatorio Permanente del SEA propuso ampliar el plazo hasta el 15 de marzo.



En entrevista para MILENIO RADIO, Alatorre Flores dijo que "el reto es que dentro de la legalidad, la legalidad de esta norma no está en cambiarla nosotros. Ojalá y exista esa sensibilidad de dar el mayor tiempo para recibir la mayor cantidad de perfiles y la mayor participación de la sociedad civil, pero si en el Congreso no comparten nuestra opinión lo que tenemos que hacer es cumplir con el marco legal y asumir el reto de hacer en un tiempo récord".



En semanas pasadas fue entregada la iniciativa para ampliar los tiempos por lo que se espera pueda continuar el debate al respecto en el Poder Legislativo. Por lo pronto, aseguró que el proceso que llevarán a cabo los integrantes del Comité deberá de caracterizarse por ser transparente y se cuide buscar perfiles con ética e idoneidad.



Respecto a las presiones que pudieran presentarse al momento de llevarse a cabo los procesos para elegir al auditor, fiscales y magistrados, señaló que hay "que tener cabeza muy fría, hay que ser prudentes, no hay que ser estridentes, hay que tomar las decisiones con todo el cuidado del mundo para que el proceso salga de la mejor manera del mundo".



Recordó que el Comité que presidirá sólo tendrá responsabilidad en parte de los procesos que se lleven a cabo para elegir a los titulares de diferentes instituciones del estado y no serán los cinco notables los que elijan a fiscales, magistrados y auditor. Lo que sí promoverán será la creación de mecanismos para que sean electos los mejores perfiles en dichos cargos.



Los cinco integrantes de la Comisión de Selección del SEA son: Jorge Alatorre, Freddy Mariñez Navarro, Lucía Almaraz, Annel Vázquez y José de Jesús Ibarra. Su presidente, Jorge Alatorre, reconoció que existe una buena relación con los integrantes ha conocido en su desarrollo profesional a la mayoría de sus compañeros.



Por su parte, José de Jesús Ibarra Cárdenas fue elegido para un periodo de cinco años. En su propuesta hecha la Comisión de Selección, dio a conocer que se debe buscar la fortaleza de la corrupción en Jalisco para así atacarlo desde el Sistema Estatal Anticorrupción.



Reconoció la pluralidad que se observa en los integrantes del Comité y afirmó que debe existir un trabajo en equipo pues el "Sistema Anticorrupción es complejo y necesita una perspectiva interdisciplinaria, varias cuestiones de contabilidad gubernamental hasta cuestiones jurídicas complejas, pasando por medir la corrupción, indicadores y de más".



El medio día de este miércoles serán entregados los nombramientos a los cinco integrantes del Comité de Participación Social por parte de la Comisión de Selección. Dicho evento se desarrollará en las instalaciones del Hospicio Cabañas.



Por otra parte, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), adelantó que se propondrá una bolsa de 40 millones de pesos para el arranque del Sistema Estatal Anticorrupción dentro del proyecto de presupuesto de egresos para el año 2018. Se dejará abierta la posibilidad de ampliar dicho monto en caso de requerirse.



Héctor Pérez Partida, titular de dicha secretaría dijo que dicho recurso será para poner el funcionamiento del Comité de Participación Social, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y la nueva sala del Tribunal de Justicia Administrativa.



Al momento se contemplan la creación de cinco plazas nuevas para la Fiscalía Anticorrupción y posterior a las reformas de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, se realizarán movimientos de personal para integran el nuevo organismo estatal.

Hoy pondrán a votación las convocatorias

El pleno del Congreso de Jalisco aprobará el día de hoy las convocatorias para la elección de los tres magistrados de las salas especializadas en corrupción, el Auditor Superior del Estado, el Fiscal Anticorrupción y los titulares de los órganos de control interno del Sistema Estatal Anticorrupción.



El pleno del Poder Legislativo y comisiones legislativas celebrarán sesiones este miércoles para someter a votación los respectivos dictámenes para el Comité de Participación Social pueda iniciar su participación en dichos procesos.



Se tendrá del primero de noviembre hasta el 15 de diciembre para llevar a cabo dichos procedimientos, que deberán concluir con la elección de los titulares de dichas dependencias. De esta forma, al momento se descarta la posibilidad de ampliar el periodo para dichos procedimientos.



La sesión comenzará a las cinco de la tarde, toda vez los cinco integrantes del Comité de Participación Social reciban sus nombramientos.

Voces sobre el comité

Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco

"El gobernador se complace de que sean ciudadanos ajenos a cualquier cuota de partidos políticos, eliminando cualquier tipo de privilegios o privilegiados. Hoy es de manera horizontal una decisión que se toma cuando los gobiernos, cuando las instituciones soberanas abren el espacio para que sea el ciudadano el que colabore y participe, se incluya y decida (...) creen que los cinco integrantes tienen un perfil académico, ajeno a cualquier estructura, grupo o participación política. Son ciudadanos con un perfil académico que estoy seguro que habrán de dar lo mejor de sí para elegir y darle seguimiento a cualquier caso de corrupción o posible caso de corrupción, elegir a los mejores que nos puedan representar en la Auditoría Superior, en las magistraturas, en la Fiscalía Anticorrupción. Por eso manifiesto el compromiso del gobernador de tener un aliado, de darle el impulso a la infraestructura, herramientas, todos los elementos para desempeñar bien su función".

Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal de Guadalajara

"Me parecen perfiles sólidos, me parece que el grupo de los nueve hizo un trabajo transparente, un trabajo serio. Me parece que eligieron perfiles que garantizan imparcialidad, que no responden a intereses de ningún tipo, gente que puede cumplir bien con su responsabilidad y creo que fue una decisión acertada (...) El comité que se ha definido tiene de entrada muy importante qué hacer. No es un asunto menor elegir al Fiscal Anticorrupción, procesar el tema del Auditor Superior y del Tribunal Administrativo, creo que en esas tareas deberán estar concentrados mientras el Congreso lleva adelante el debate sobre el modelo de Fiscalía necesita".



Ismael del Toro, presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco

"Sigue la discusión (de cuánto van a ganar los integrantes del Comité), mañana llegaría el presupuesto donde ya esté contemplado pero sigue la discusión. Lo que han encontrado más sentido de acuerdo que está en el tabulador salarial de jefes de departamento que es alrededor de 35 mil pesos (...) Yo creo que seguimos dando plazos tanto el Legislativo, la parte que le corresponde y que ahora reanuda la facultad que tiene en la parte final como el Comité de Selección hicieron bien los trabajos y están arrojando resultados positivos. Creo que todas las dudas en torno a si iba a ver cuotas, si iba a ver representación de personajes que no fueran los idóneos, para mi quedaron sin efecto, son cinco jalisciense que tienen todas las condiciones, técnicas, de calidad moral, de capacidad académicas para ser parte de este Comité".



Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara

"Una decisión equilibrada, yo creo que los cinco tienen antecedentes de reconocerse desde el punto de vista académico y de desempeño profesional. Yo creo que se puede integrar un buen espacio de interlocución entre ellos para resolver los importantes temas que tienen por decidir (...) Hay que escuchar que ellos cinco se reúnan y hay que escuchar la opinión de ellos cinco, para que ellos que puedan tomar el pulso puedan emitir una opinión más fundamentada al respecto".



Mauro Garza, presidente de Coparmex Jalisco

"Depositamos toda nuestra confianza en el Comité de Selección. Como lo habíamos mencionado confiamos plenamente en los nueve, creemos en el proceso que hicieron.Confiamos en la designación que hicieron, vemos que hay unos perfiles de académicos, ellos hablaron mucho que era muy importante que este grupo pudiera trabajar de manera conjunta y hoy definitivamente el reto que tiene esta comisión de Participación Social es importante".



