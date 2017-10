Reunión “oficial” del Comité del ISN será dentro de 15 días

Torreón, Coahuila

De acuerdo a Eduardo Castañeda del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, así como Eugenio Treviño quien hasta ahora tiene la representación de Canacintra en el Comité del Impuesto Sobre Nómina, se dijo que la molestia surgió luego que se les expuso que el dinero recaudado se depositaba en una bolsa general junto con otros recursos, información que hasta a finales de la administración se les da a conocer.

Se señaló que la reunión informativa de las finanzas del ISN se llevará a cabo en quince días, para saber el estatus de lo captado por este Impuesto y las obras realizadas o inconclusas.

Se dijo además que la Cámara de la Construcción, en voz de Hugo Pérez Agüero, solicitó que se destine un monto específico para pagar los adeudos que aún el gobierno del estado mantiene con constructores por obra realizada.

En la reunión estuvo presente el secretario de Finanzas, Israel Ramos, Antonio Gutiérrez de Desarrollo Económico, el alcalde Jorge Luis Morán, Gerardo Berlanga, de Obras Públicas, entre otros.

Eduardo Castañeda señaló en entrevista realizada afuera de la Casa de Gobierno a la que la prensa no tuvo acceso: "Nosotros les dijimos que tomábamos con reserva todas las aclaraciones. Esta fue una reunión de información, no junta del Comité Técnico, ya que como no ha habido sesión de febrero a la fecha, por lo que quisieron hacer esta junta para ver los puntos a tratar para la próxima reunión".

“Nuevamente les solicitamos que para la próxima reunión haya un monto desglosado de recaudación del Impuesto Sobre Nómina de 2013 a 2017, monto asignado a cada obra realizada con ese recursos de cada año; desglose de obra por cada año que se menciona, nombre y a quien se adjudicó cada obra”.

“Fue una reunión aclaratoria sobre la duplicidad de los recursos del ISN, por lo que solicitó fiscalizar esa mezcla de recursos sobre todo los que tienen su origen en el Impuesto Sobre Nómina, por lo que en la reunión lo único que se trató fue externar las dudas que tenían cada uno de los miembros del organismo”, indicó Eugenio Treviño.

Se dijo que “no fue una reunión formal del Comité del ISN, sino que fue con carácter informativo sobre la posible duplicidad de los recursos, pero quedó claro en que hubo una mezcla de recursos, sí nos satisfizo la reunión, pero porque se planea otra dentro de quince días”.

dcr