Integrantes del ISN exigen se “sesione a la de ya”

Torreón, Coahuila

Para los integrantes del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina es urgente que sesionen ya que lo que requieren es información. Hasta el momento no les han dado fecha.

En la próxima reunión solicitarán una explicación en torno a la investigación que realiza el Consejo Cívico de Instituciones Laguna .

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Hugo Pérez Agüero, aseguró que la última sesión fue en febrero y hasta el momento desconocen en qué se invertirán los 200 millones de pesos de 2017.

Sobre el tema comentó que a pesar de que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, dio a conocer que este jueves se desarrollaría la tan ansiada sesión del Consejo, no fue así.

Por otra parte, conocen de lo que el Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna expuso en torno a supuestos dobles financiamientos de obras realizadas con recursos del ISN y de la federación.

“Es muy importante realizar la reunión para que las dudas que tengamos las esclarezcan. Lo que dio a conocer Marco Zamarripa es una información que realmente preocupa.

Existen actualmente 200 millones de pesos que no se han ejercido porque no los hemos etiquetado, esto debido a la falta de sesiones mismas que desde el mes de febrero se están solicitando y es que desde entonces no se realiza una”, afirmó.

