Comité del ISN excluye de reunión a integrantes de IP

Torreón, Coahuila

Para la próxima reunión del Comité del Impuesto Sobre Nómina a realizarse este martes, fueron excluidos algunos representantes de la Iniciativa Privada que lo conforman, entre ellos Eduardo Castañeda de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, Eugenio Treviño de Canacintra y Luis Cuerda, representante de la Canaco.

Eduardo Castañeda, dio a conocer que este lunes se desarrollará una reunión para establecer posicionamientos en torno a esta convocatoria parcial y adelantó que de cualquier forma se presentará.

"En esta ocasión la convocatoria para la reunión del Impuesto Sobre Nómina fue distinta y no quiero pensar que se hagan a un lado a las personas que somos más combativas", sostuvo.

"Yo de todos modos voy a hacer acto de presencia porque me respalda un nombramiento. Las cosas siempre las hacen a última hora y el fin de semana no pudimos llamarles a los convocantes para ver qué está pasando por qué no todos estamos incluidos, pero el lunes sí intentaremos contactarlos".

Subrayó que este lunes proyectan llevar a cabo una reunión previa entre los integrantes de la Iniciativa Privada, con el objetivo de establecer una postura en torno a la del martes y la nueva forma en la que los están convocando.

"No me avisaron ni a mí ni a los demás excluidos ni por escrito, ni por correo electrónico o alguna otra vía de la reunión y a los demás sí. Es más, soy de los que más señalamientos hace a lo mejor han de decir que para qué los mortifico. Nuestros políticos son cínicos y ladinos, actúan a la ligera.

Solicitaremos además de que los medios de comunicación estén presentes en la reunión, esperemos que la autoridad acepte ya que no hay nada que esconder”, concluyó.

