Con caso práctico, Comité de Participación Social evaluará a aspirantes del SEA

El análisis a la información curricular, el desarrollo de un caso práctico y la revisión de la declaración de conflicto de intereses son los puntos que el Comité de Participación Social incluyó a la metodología para elaborar el informe con la opinión técnica de cada uno de los perfiles que buscan un nombramiento en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Serán aplicadas un total de tres metodologías para los procesos de elección del Auditor Superior del Estado de Jalisco, los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

“Al Comité le toca emitir un informe técnico de los perfiles de quienes participarán en las convocatorias que emitió el Congreso Local (…) Lo que vamos a hacer es reunir la suma de todos los elementos que estamos proponiendo y qué que no la presentó va a tener cero o no va a tener nada a la suma. ¿Qué pasa? Es decir, estos perfiles son los mejores, yo no diría siquiera de puntuaciones”, dijo José de Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité de Participación Social.

En uno de los apartados será evaluada la aptitud de aquellos a ocupar los cargos de magistrados, auditor y fiscal anticorrupción. De acuerdo a la metodología, “corresponde al Comité de Participación Social allegarse de los elementos de verificación necesarios que informen acerca de su cumplimiento en la práctica jurídica de los aspirantes”. Cada una de las atribuciones de los aspirantes se tendrá que verificar con documentación y se colocará un parámetro de análisis que va desde el 0 que es nulo hasta el muy bueno que es 3.

“Cada uno de los números que pongamos tenga un respaldo, “oiga y ¿cómo determinaron que tiene cero?”, ah pues porque no hay en su expediente y no se reflejó en elcaso que tenía que ver con ello y por qué tiene cuatro, pues porque lleva esta experiencia porque trae estos trabajos tal vez. Y las cosas que no se pueden evaluar técnicamente, como aquellas que tienen que ver con la independencia y la imparcialidad ahí pensamos que la declaración de conflicto de interese va a dar mucho información”, añadió Ibarra Cárdenas.

Será la siguiente semana cuando se puedan desarrollaron los ejercicios de casos prácticos a los aspirantes. Al trabajo del Comité se sumará personal de universidades y de representaciones empresariales para ayudar con la captura de la información que se recibirá de los aspirantes.

