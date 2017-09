Sólo 4 cumplieron con requisitos para integrar comité

Monterrey

De 31 personas que se registraron para aspirar a integrar el Comité de Acompañamiento del Sistema Anticorrupción solamente cuatro ciudadanos -Juan Pablo García, José Perales Arévalo, Javier Sepúlveda Ponce y Joaquín Leal González- cumplieron con todos los requisitos.

La diputada Yanira Gómez, presidenta de la Comisión Anticorrupción, señaló que darán unos días a quienes no cumplieron para que entreguen los requisitos que les faltan; entre otras cosas, actas de nacimiento, constancias de residencia y cotejo de documentos básicamente.

Cabe destacar, que incluso tres personas que organismos civiles-empresariales pretenden imponer en el comité, como es el caso de Jorge Lozano, Daniel Buitrille y Alberto García Campuzano, tampoco cumplieron con el requisito y podrían quedar fuera.

TE RECOMENDAMOS: No cederán a las presiones en Comité de Acompañamiento



"Son nada más cuatro personas de los 31, que cumplieron con el 100 por ciento de los requisitos, el resto van a ser notificados, requeridos, vamos a llevar a cabo las prevenciones a fin de que cumplimenten toda la información que les hace falta en un término de dos días hábiles", dijo.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, comentó que por el momento no pueden prejuzgar quiénes de los 31 deben de permanecer o no, y que ya cuando se elijan los siete que se necesitan, dirán las razones por las que los demás no quedaron.

Cuestionó al gobernador Jaime Rodríguez por no aceptar que el Sistema Anticorrupción entrará en vigor próximamente.

"No, al Sistema Anticorrupción no se le puede dar marcha atrás, eso ya es una meta de este Congreso sacarlo en este periodo, lo interesante es que el Gobierno del Estado ya asimile que el Sistema Anticorrupción va porque va y tratemos de trabajar de una manera conjunta tanto el Estado como el Legislativo en lo que queda en la construcción del Sistema Estatal, si es que quieren, y si no quieren, lo haremos nosotros con la ciudadanía.

"No podemos ahorita prejuzgar a los 31, todavía no han sido seleccionados, vamos a ver la lista final y luego ahí ya podríamos decir las razones por qué fueron esas personas y las razones a las que se rechazaron", declaró.