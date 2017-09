Comité de Participación debe ser plural y sin intereses políticos

Guadalajara

La Comisión de Selección electa el jueves por el Congreso de Jalisco deberá de conformar un Comité de Participación Social que se caracterice por ser plural, afirmó Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, rectora del Centro Universitario de los Altos (Cualtos) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien forma parte del órgano que llevará a cabo la integración del Comité.



"Es importante que además de ser honestas sean eficientes y valientes porque se va a necesitar integrar un grupo que sea capaz de nombrar un Fiscal Anticorrupción (...) mi meta sería que podamos elegir también en este comité a personas que hayan estado en el servicio público. No creo en lo de ciudadanos buenos, políticos malos", dijo en entrevista para MILENIO JALISCO.



Aseguró que el Comité de Participación Social debe haber especialistas en transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y que exista equidad de género en la integración de dicho órgano. Sobre el cómo debe cuidar la Comisión de Selección para que los interés político no se interfieran en la integración del Comité de Participación Social, la académica afirmó que debe haber un dialogo y un convencimiento "de que vale la pena detener la corrupción".



Otro de los electos para integrar la Comisión de Selección fue Juan de la Borbolla Rivero, rector de la Universidad Panamericana en Guadalajara. A través de un escrito enviado, afirmó que ya es una ganancia el "haber quitado (...) a los partidos, las cuotas de poder que acostumbran utilizar para dirimir esta clase de nombramientos".



Se dijo honrado por ser parte de la Comisión de Selección que es integrado por representantes de la academia, del periodismo, la cultura y la iniciativa privada pues considera que "es acertada por la experiencia práctica que cualquiera que desempeñe estas responsabilidades sociales debiera tener en el análisis de curriculums".



La comisión de Selección se compone por cinco representantes de universidades: Raúl Ernesto Quintero Peña, Juan Gerardo de la Borbolla Rivero, Roberto Árias de la Mora, Héctor Manuel Robles Ibarra y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor. Y por cuatro representantes de la sociedad civil: René Justin Rivial León, Josefina Isabel Sepúlveda Campos, Diego Petersen Farah y María Isabel Lazo Corvera.



Uno de los puntos mayormente criticados fue que en la Comisión de Selección no fueron integrados los rectores del ITESO José Morales Orozco y Francisco Ramírez Yañes de la UNIVA por ser sacerdotes. Dicha situación fue lamentada por personajes que siguieron de cerca el proceso y por integrantes de la Comisión de Selección.

La rectora Mara Robles Villaseñor dijo: "lamento que el ITESO no esté representado. Porque por si alguna razón se decidió que el rector no podía ser electo por ser sacerdote pues eso se debió haber dicho antes. Cuando le permitieron entrar al proceso debieron haberle dicho a él y al rector de la UNIVA. Me parece incorrecto que sí lo dejaron llegar a la primera parte del proceso los hayan dejado llegar y luego decirles que no cumplen con requisito".

Agregó que al menos se debió tomar en cuenta a los académicos del ITESO que participaron, se trata de Julio Miguel Ángel Bazdresch Parada y Jorge Manuel Alejandro Narro Monroy.



Ante la polémica armada principalmente en redes sociales, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) emitió una postura al respecto en la que respalda a los miembros electos de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y evita una queja o enfrentamiento al respecto.



El texto señala: "El ITESO expresa su respeto y su completo respaldo a quienes fueron elegidos para integrar la Comisión de Selección. Son personas respetables y dignas que estarán a la altura del momento tan delicado por el que pasa nuestra comunidad y realizarán su misión impostergable de construir un sistema y una cultura libre de corrupción en Jalisco (...) Invitamos a los actores políticos a no presionarlos con intereses mezquinos".



El viernes fue día de reacciones respecto a la integración de la Comisión de Selección del SEA. El grupo político Hagamos, presidido por Enrique Velázquez hizo dos señalamientos. En el primero lamentaron que los diputados no hayan realizado una votación abierta que permitiera conocer el voto de cada diputado.



En segunda instancia reconocieron la trayectoria de quienes forman parte la Comisión de Selección pero indican que "existían perfiles muy valiosos que se registraron y que no fueron incluidos. Por lo que se hace necesario conocer las razones y argumentos" del por qué no se tomaron en cuenta.

SRN