Aprueban en comisión reducir recursos a partidos políticos

Guadalajara

Los pre-acuerdos que existían al interior del Congreso de Jalisco para eliminar los recursos estatales a los partidos políticos se fueron abajo la mañana de este jueves. La iniciativa la presentó el gobernador Aristóteles Sandoval y las fracciones de Movimiento Ciudadano, el PRD y el PAN se levantaron de la comisión de Puntos Constitucionales por manifestar la falta de información.

Fueron el pemecista Augusto Valencia, el panista Felipe Romo y el perredista Saúl Galindo los que se levantaron de la sesión. Los dos primeros habían solicitado un receso para revisar los dictámenes, sin embargo, los diputados priistas negaron dicha propuesta, excepto Salvador Arellano que al parecer se equivocó.

"Yo nada más dejar registro que al no haber condiciones de revisar los documentos que se plantean votar, me retiro de la sesión que no hay condiciones para votar", dijo Augusto Valencia quien posterior se levantó de la mesa.

De esta forma, en la sesión asistieron 11 diputados de los 13 que la conforman. Al retirarse tres quedaron ocho legisladores que sometieron la votación de cinco dictámenes.

Con siete votos del PRI y uno del partido verde, se aprobó en la comisión reducir el recurso a los partidos políticos. No se eliminarán al cien por ciento como lo había propuesto el gobernador de Jalisco y sólo les entregarán el 000.1 por ciento de los recursos, esto para evitar caer en un acto de inconstitucionalidad y evitar que previo se tengan que realizar adecuaciones federales.

Por otra parte, se votó en contra de las iniciativas que propusieron las fracciones de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional para la reducción y la eliminación del IEPS. Los dictámenes aprobados fueron la propuesta del gobernador para que se eliminen prerrogativas a los partidos a nivel nacional y la propuesta del diputado independiente Pedro Kumamoto para proponer que se modifique la forma de destinar recursos públicos a los partidos.

GPE