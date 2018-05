Comienza hoy misión civil de DH en Azqueltán

Guadalajara

Esta mañana comenzará una misión de tres días de integrantes de la red Todos los Derechos para Todos en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Se trata de un trabajo de observación del conflicto que prevalece en la zona, y que divide a grupos indígenas y grupos mestizos por las posesiones de superficie que reclama por vía judicial la Comunidad Indígena San Lorenzo de Azqueltán, de ascendencia O’dam-wixárika (tepehuana-huichol).

“Los días 14 y 15 de mayo establecerá una Misión Civil de Observación con el objetivo de documentar la problemática […] la red TDT ha establecido comunicación tanto con Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, como con Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del estado de Jalisco, para ponerles al tanto de la agenda de esta Misión con la finalidad de que la conozcan y garanticen la seguridad de la misma en el ámbito de sus respectivas competencias”, señalaron en un comunicado ayer por la tarde.

“De la misma manera, estamos solicitando la realización de una mesa de trabajo en la que se encuentre la Misión de Observación con las cabezas de las dependencias involucradas en este asunto y con el acompañamiento de la CEDHJ. El objetivo de la misma, es que las exigencias de las personas y comunidades que están siendo violentados en sus derechos humanos, sean canalizadas en términos de las leyes y tratados correspondientes […] es fundamental para la Misión mantener al tanto a la opinión pública del desarrollo de sus distintas fases. Por ello, informamos que el miércoles 16 de mayo en el lugar y hora por definir, ofreceremos una conferencia de prensa en la que presentaremos nuestras conclusiones preliminares”, añaden.

La red está conformada por 84 organizaciones de todo el país, entre ellas, de esta región, la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Comité de Derechos Humanos de Colima, el Frente Cívico Sinaloense, Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, y VIHas de Vida.



INCIDENTES EN WUAUT+A



No ha sido todo pacífico en los catorce días que van de la habilitación de grupos de vigilancia en los ingresos carreteros a la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), como protesta por la falta de ejecución de expedientes judiciales a favor de los wixaritari en Huajimic, si bien, las autoridades comunales los califican de incidentes menores. Esto es particularmente real en el caso del punto de vigilancia enclavado en Mesa del Tirador, muy cerca de Puente de Camotlán. Las revisiones de los vehículos que vienen de la zona es tan exhaustiva “que se quejan de que somos peores que los negros”, en alusión a los policías de la Fuerza Única Regional de Jalisco, dijo vía telefónica un comunero. Lo cierto es que el día 15 de mayo comienza la asamblea ordinaria, y si no hubiera para entonces una respuesta satisfactoria, se tomarán medidas más drásticas. Por ahora, sólo operan los centros de salud para emergencias, y las escuelas están cerradas. El bloqueo carretero no es total, pero inhibe la circulación y exaspera a los vecinos de la sierra.

MC