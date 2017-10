Comienza a construirse vivienda vertical sobre L3

Guadalajara

A la par de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero ya son edificadas o incluso habitadas nuevas torres de vivienda, que se ubican en perímetros cercanos a las vialidades por las cuales transitará el transporte masivo. Situación que deja ver el interés que está despertando en el sector mobiliario para ofertar espacios habitacionales.



MILENIO JALISCO hizo un recorrido por dos tramos en donde se prepara la línea del tren para detectar nuevos espacios habitacionales. En todo el trayecto se identificaron cuatro edificios y un fraccionamiento. Además de que existen terrenos que tienen construcción o fincas en aparente abandono que pudieran tener uso habitacional.



La idea de acercar viviendas en torno al tren ligero no es descabellada pero sí debe tomar en cuenta diferentes aspectos para sí promover el uso del transporte público y no acrecentar el uso del automóvil. Al respecto habló Mario Córdova España, director general del Instituto de Movilidad y Transporte en el Estado de Jalisco.



“El problema ahí puede ser que el sector mobiliario si se rige bajo las mismas reglas como lo viene haciendo pues construirá edificios orientados al automóvil, o sea vender departamentos de costo alto con mínimo dos cajones de estacionamiento, con todos los problemas de accesibilidad y congestionamiento que esto origina y paradójicamente teniendo al pie una Línea de transporte colectivo de alta capacidad", habló el funcionario del Instituto de Movilidad.



Para Córdova España, es necesario que haya cercanía de viviendas entre aquellos que se encuentran en situación económica alta, media y baja. "Si podrían tenerse al interior (del periférico) de 500, 600 mil pesos. Sobre todo, recuerden ustedes que lo que incrementa muchos las viviendas son las áreas de estacionamiento. Y el quitar áreas de estacionamiento y vender viviendas sin estacionamiento pero con el ofrecimiento de un transporte pública pues es una gran oportunidad. Si se sigue haciendo de lo mismo seguirá siendo un mercado excluyente y seguirá mandando a la periferia a las personas que menos capacidad económica tienen", explicó el titular del Instituto de Movilidad.



Los tramos recorridos por este medio fueron: el primero fue de la Central Camionera hasta avenida Revolución en su cruce con la calle Dr. Enrique Pérez Arce. El otro tramo de la ruta de la Línea 3 recorrido fue desde la calle Jesús García hasta Juan Gil Preciado en su cruce con Periférico.



En el recorrido iniciado en la Central Camionera se detectaron dos construcciones que recibirán mayor población cercana a la Línea 3. Cercano a los cruces de Lázaro Cárdenas y la carretera Zapotlanejo a Guadalajara se encuentra el fraccionamiento Jardín Central. De acuerdo a su página de Internet se encuentra a tres cuadras de la Nueva Central Camionera y cuenta con edificios verticales de cinco niveles con una proyección de 300 casas.



A pocos minutos de ahí se encuentra Altos Revolución, departamentos de tres recamaras y dos baños que se ubica en la colonia Revolución en Tlaquepaque. Entre los aspectos que ofrecen están un cajón de estacionamiento, 40 más para visitas y la cercanía que se tiene con la Línea 3 del Tren Ligero. Los departamentos más baratos se vendieron en casi 700 mil pesos



El siguiente edificio encontrado fue Torres del Parque, que se encuentra frente al Parque Alcalde y a una cuadra de avenida Alcalde. El departamento se oferta con dos cajones de estacionamiento techado y se ubica a cuadras de la estación La Normal y Santuario de la nueva Línea. El costo de una vivienda es de dos millones 600 mil pesos.



Otras dos torres verticales se ubican sobre la avenida Ávila Camacho, casi al cruce de Mar Egeo. Incluso son vecinas. Una tiene como numeración a la 2225 que cuenta con tres recámaras, cuatro baños y medio baño con tres estacionamientos y se oferta en casi 8 millones de pesos. La torre con numeración 2227 ofrece la opción a estacionamiento adicional, ciclopuerto y área de motocicletas.



Mario Córdova España afirma que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno deben generar las acciones para provocar una ciudad más habitable, que no genere exclusividad y si inclusión en la que exista el equilibrio de la convivencia entre las clases sociales de la ciudad. Por eso los planes parciales de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque tienen que tener modificaciones al respecto.



"Tengo entendido que Guadalajara ya hizo lo propio, habría que revisarlo y habrá que ver que ha hecho Tlaquepaque y que está haciendo Zapopan y si estos tres planes en torno a este eje guardan cierta homogeneidad, cierta congruencia, si tienen las mismas intenciones o como ha venido sucediendo que cada municipio tiene hace las cosas como le viene en gana", agregó el funcionario.



En el recorrido realizado también se detectaron espacios que no han sido construidos y que pudieran prestarse, en cierto momento para nuevas edificaciones. En las cercanías de la Nueva Central Camionera se ubican varios terrenos y un centro comercial en el cual recientemente fue cerrado una tienda de auto servicio. También hay construcciones sobre avenida Revolución que se encuentran abandonados que pudieran cambiar su destino de uso.



"Hay tramos de estos casi tres kilómetros donde si puede haber cierto reciclaje y esa transformación urbana como puede ser el caso entre ciertas cuadras entre el Santuario y la calle Independencia, bajo restricciones de respeto a las fisonomías y el patrimonio. Presenta más posibilidades de transformación del Santuario hacía Jesús de García y de Jesús García hasta la Normal", señaló el funcionario.



Otro de los aspectos que los municipios y estado debe cuidar es no saturar el servicio de la Línea 3 como ya ocurre en la Línea 1 debido al crecimiento de vivienda en la zona sur de la ciudad, en específico en Tlajomulco. La línea 3 tendrá conexión con rutas troncales de transporte público con las cuales tendrá transbordo. Unos de los puntos es Periférico Norte con aquellos provenientes de carretera a Tesistán y carretera a Colotlán, en La Normal con usuarios provenientes de carretera a Saltillo, en la zona de los dos templos con aquellos que llegan de 8 de Julio, avenida Guadalupe y Río Nilo.

¿Qué es el Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS)?



Desde el Centro de Transporte Sustentable de México (CTS) se propone aplicar en las ciudades del país la estrategia denominada Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS) que tiene como principal objetivo "el desarrollo de barrios en torno a estaciones o paradas del sistema de transporte público y sustentable".

El objetivo es generar una mayor calidad de vida a partir de la ordenación del transporte público. Por tal razón, en dicho documento se expone que el DOTS es una "estrategia integral que da soluciones a la movilidad local y regional" en el que se toma a la movilidad no motorizada con el medio de transporte prioritario.

Este modelo busca incrementar números locales caminando o en bicicleta y regionales en transporte público a partir de "conexiones adecuadas, servicio cómodo, eficiente y accesible", además de promover la interacción social y generar los ambientes y seguros.

El DOTS tiene tres características: Diversidad, densidad y diseño.

Diversidad: De oportunidades como viviendas, empleos, servicios, recreación, cultura. Mezcla de personas que viveno visitan una zona, en cuanto edad, género, religión, escolaridad y aptitud físicas.

Distintas alternativas para la movilidad sustentable, espacios para todo tipo de personas y mezcla de la configuración urbana como lotes, alturas.

Densidad: Número de personas que viven en una superficie determinada. Se recomiendo que las mayores densidades que se ubiquen en el entorno más cercano a las estaciones o paradas de transporte.

Diseño: Adecuación de la red vial, los tamaños de lotes y manzanas con el objetivo de incentivar comunidades conectadas. Diseño conveniente en edificios, fachadas, accesos, balcones, terrazas para incentivar la relación entre el espacio público y el ambiente construido

Diseño cómodo, seguro y accesible de banquetas, estaciones o paradas de transporte, carriles y estacionamientos para ciclistas.



Fuente: Manual Desarrollado Orientado al Transporte Sustentable (DOTS)

