En el comercio informal 378 mil 767 tamaulipecos

Tampico

En Tamaulipas existen 378 mil 767 comerciantes informales de un total de un millón 642 mil 862 personas económicamente activas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hasta el tercer trimestre del 2016 publicada por el Inegi.

De esa cifra total de informales, 222 mil 494 son hombres y 156 mil 273 mujeres, mientras que de la cifra nacional se tiene un registro de 14 millones 105 mil 666 personas que se encuentran trabajando de manera irregular y de alguna manera burlando a la autoridad. 6 millones 397 mil 905 se encuentran en áreas urbanizadas.

La media de trabajo informal en el estado es de 45.2 por ciento, mientras que el municipio de Tampico se encuentra en 47.85, dos puntos arriba de la media en la entidad y apenas 5.4 puntos de alcanzar la media nacional (52.4).

Esta encuesta arroja que las personas económicamente activas en la entidad (1 millón 642 mil 862), trabajan de 15 hasta más de 48 horas por jornada laboral semanal, de las cuales 679 mil 615 son personas que trabajan de 35 a 48 horas, el resto se divide entre los demás grupos.

Así también del universo de las PEA, 457 mil 134 recibe de 1 hasta 2 salarios mínimos, mientras que los que perciben más de cinco salarios mínimos, muy apenas son 108 mil 103 individuos.

En el municipio de Tampico, se tiene un total de 95 mil 112 personas que laboran dentro de la informalidad de un total de 344 mil 911 personas que se encuentran ocupadas. Del primer grupo, la mayoría labora en el trabajo doméstico, siendo un total de 19 mil 359 personas, de las cuales 17 mil 353 son mujeres.

El anterior titular del Sistema de Administración Tributaria en Tampico, Carlos Castro Torres, ex administrador de la dependencia federal, dio a conocer que hasta octubre del 2015 en la zona sur existía un promedio de 22 mil comerciantes informales, cifra que no coincide con la información del Inegi.

Según información de la Secretaría de Hacienda, en la entidad se tiene un padrón de alrededor de 600 mil contribuyentes en las diferentes circunscripciones que tiene el estado.

En el 2014, el gobierno federal lanzó el programa "Crezcamos juntos" con el cual pretendía que los trabajadores informales se inscribieran en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para formalizarse, y tener derecho a los beneficios de la seguridad social.

Al ponerse en marcha, las autoridades esperaban atraer a por lo menos 750 mil nuevos contribuyentes para aumentar a cinco millones el total de quienes ya forman parte de dicho régimen en el país.

El doctor en economía, Jorge Charles Coll, señaló que todas estas empresas que no se encuentran trabajando de manera formal, no provén de prestaciones de toda la red de protección social que existe como IMSS, pensión por retiro, vacaciones, utilidades.

Tampoco dan acceso a los aguinaldos, por lo que en esta fecha aquel empleado que se encuentre en un negocio informal tiene la incertidumbre, ya que no sabe si recibirá o no dicho pago, sin embargo no están obligados los patrones, porque se encuentran fuera de la ley.

"Esta comprobadísimo que el propio Instituto Mexicano de Competitividad, ha medido que las empresas informales son menos productivas que las formales, es decir, que no son productivas por la situación de que los trabajadores no están motivados", indicó.

Señaló que la media nacional de informalidad es de 60% mientras que en la zona se habla que cuatro de cada diez personas se encuentran en la informalidad, lo cual se debe a que la autoridad debe generar más incentivos a la formalidad. Y es que, dijo, el simple hecho de generar más impuestos y que éstos cada vez suben más, es una manera de incentivar a la informalidad.





JERR