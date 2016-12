“Si no pongo mi puesto, mi familia no come”

Tampico

José llegó a Tampico hace nueve años en busca de mejores oportunidades para él y su familia, sin embargo, no encontró y fue una de las causas que lo obligó a reunir un poco de dinero y comenzar a vender dulces y trolelotes en una de las arterias del municipio de Tampico.

En aquel entonces sus hijos aún necesitaban de él, hoy ya trabajan y sólo le queda la manutención de su hija menor de 16 años, quien se encuentra estudiando, por lo que refiere que al no haber empleo en el oficio que él desempeña (albañil), tiene que continuar llevando a cabo esta actividad.

"Yo soy de Huejutla, llegué hace nueve años en busca de una mejor oportunidad para mi familia, busqué en varios lugares poder acomodarme de albañil o lo que saliera, pero no encontré y fue por eso, que al pasar de los días y tener gastos, tuve que optar por poner este puesto de dulces y sacar para mantener a mi familia", indicó.

José es uno entre los miles de comerciantes que existen y que han optado por el comercio informal, debido a la falta de oportunidades, y refiere que en varias ocasiones han intentado retirarlo, sin embargo, ha regresado.

Recuerda que la administración de Arturo Elizondo, intentó quitarlo, pero al final se quedó, pues al igual que todos los que se dedican a esta actividad, lo hacen por necesidad y ante la falta de trabajo, tienen que buscar la manera de salir adelante, porque hay quienes tienen hijos pequeños.

Indica que hay quienes roban, no trabajan y quitan lo poco que las personas han ganado con esfuerzo, "Yo no estoy robando, trabajo llego aquí desde muy temprano para colocar mi carrito y me voy hasta como a las ocho de la noche, porque si no trabajo, no comemos".





JERR