Comerciantes obstruyen banquetas de San Pedro

León, Gto.

Entre comerciantes de frutas y verduras, establecimientos de comida, tapicerías y locales de ropa; obstruyen el paso por las banquetas a los peatones del bulevar San Pedro, así lo denunciaron algunas personas.



Y es que de acuerdo con algunos peatones el que este tipo de establecimientos se adueñen del espacio, les implica arriesgar su vida al bajarse al arroyo vehicular para poder transitar por esta zona comercial, ubicada entre el bulevar Juan José Torres Landa y Rio Mayo.



"Con la carreola es más difícil porque tienes que andar buscando por dónde y sí hay veces en que nos tenemos que bajar; si te fijas todo el bulevar es comercial y sí es toda la cera", dijo Nely Noriega.



Por ello, vecinos que transitan a diario por esta zona hacen un llamado a las autoridades para ordenar la imagen y el espacio destinado para los peatones.



"Si es diario en los negocios, no sé que tan permitido está, si tengan algún derecho o porque no vienen porque también pasa por aquí servicio público y los ve y no les dice nada, no sé si tengan el permiso", relató una transeúnte.