Dejan a medias drenaje de $60 millones en Altamira

En Altamira la Comapa instaló drenaje en 10 colonias y comunidades rurales, sin embargo no se realizó la conexión a los cárcamos, es decir no funcionan; en esas obras se gastaron 60 millones de pesos, pero además esos sectores sufren de brotes de aguas negras casi en cada esquina.

La colonia Nuevo Madero, tiene años de conformada en Altamira, y hace por lo menos 12 tuvo las instalaciones de la red de drenaje, sin embargo éste nunca ha funcionado, así lo muestran sus calles y el olor de las mismas.

El delegado municipal de la zona sur, Bernardo Hernández, explicó que la colonia con el mayor número de brotes de aguas negras es justamente la Nuevo Madero, casi cada esquina tiene este problema, en teoría tienen drenaje, sí, pero éste no funcionó.

"Bueno no sabemos por qué en realidad, pero las casas tienen la infraestructura, y equipamiento en las calles, pero la dependencia no lo conectó al cárcamo, ¿por qué?, no lo sé, pero aquí las 3 mil 500 familias que habitan la colonia siguen utilizando su fosa séptica".

El delegado explicó que debido a eso ya están llenas las fosas sépticas o simplemente ya no funcionan bien y han empezado a tirarse, problema que no se puede resolver de momento, pues ahí tiene que llegar la Comapa a hacer los trabajos de corrección.





