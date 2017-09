Suspende Comapa pensión a exempleados de confianza

Tampico

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en la Zona Conurbada, retiró la pensión mensual a los extrabajadores de confianza ya jubilados, lo cual hicieron sin informarles y violentando la ley laboral, aseguró especialista en Derecho.

"Sin aviso, justificación alguna, les quitaron la pensión a los jubilados de Comapa y ahí se viola un derecho adquirido", aseveró Juan Carlos Ley Fong, especialista en Derecho Laboral que representa a algunos de los extrabajadores.

Explicó que se trata de aproximadamente cien jubilados de confianza que ayer fueron a buscar su depósito como cada mes "y se encontraron con que no había dinero depositado" en sus respectivas cuentas.

Dicha medida, de acuerdo al abogado, "está fuera de la ley y lo que va a suceder es que Comapa se va a llenar de demandas laborales, ya que vamos a pelear también por un criterio que agarraron equivocado, como si fueran trabajadores al servicio del Estado".

Aunque los jubilados sean extrabajadores de confianza, dijo que jurídicamente no se les puede retirar un beneficio que ya venían recibiendo con antelación y que en algunos casos, es necesario para poder tener una vida digna.

"A esto se llama derecho contractual, ya que si el patrón conviene contigo en darte la jubilación te la tiene que respetar. No te la pueden quitar de la noche a la mañana sin previo aviso, ya que sin decirle a la gente, ya no les apareció la pensión jubilatoria ahora. Son extrabajadores de confianza a los que se les entregó el beneficio todavía, entonces, mientras tú les otorgues el beneficio se considera un derecho contractual aunque no esté contemplado en el contrato colectivo", explicó el abogado.

El beneficio para los extrabajadores la dependencia estatal fluctúa mucho de acuerdo al tiempo que estuvieron laborando, ya que algunos reciben 2 mil pesos y otros hasta 3 mil pesos, pero todo tiene que ver con la antigüedad.

Ley Fong indicó que se espera que en los próximos días vaya en aumento la inconformidad de las personas afectadas por las decisiones del organismo regulador de agua, ya que muchos de los jubilados dependen de dichos recursos para poder subsistir.

"Para mí ahí están violando los derechos adquiridos que ya tenían los trabajadores, ya que muchos están cobrando la pensión desde hace veinte años y ahora se las quitan de repente, pues no", sostuvo el litigante quien forma parte del Colegio de Abogados Laboralistas de la zona y exsecretario del Ayuntamiento de Tampico en la pasada administración.





