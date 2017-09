Empieza coloquio sobre derecho

San Nicolás de los Garza

Con la participación de 29 conferencistas nacionales e internacionales, la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL inauguró su Segundo Coloquio Internacional sobre Derecho Constitucional "Nuevos Retos del Constitucionalismo mexicano", realizado en homenaje al doctor Germán Cisneros Farías, investigador y catedrático de Facdyc.

Durante su mensaje, el director de Facdyc, maestro Óscar Lugo Serrato, habló sobre el compromiso compartido de la facultad y la UANL de generar acciones que contribuyan a la internacionalización del alumno universitario, a fin de prepararlo para los retos globalizados que enfrentan como profesionistas, en este caso del Derecho.

El auditorio Gumersindo Cantú Hinojosa, de Facpya, que lució un lleno total, es la sede del coloquio, que durará dos días y en donde se estará reflexionando sobre los principales temas contemplados en nuestra Carta Magna.

Los asistentes, muchos de ellos alumnos de Derecho, escucharon la conferencia inaugural a cargo del doctor Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex procurador general de la República y ex consejero del entonces IFE.