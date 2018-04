Ciudadanos piden más luz en parque La Sardaneta

León, Gto.

Vecinos de las colonias cercanas al Parque Lineal La Sardaneta se quejan por la falta de luz desde hace tres días, además señalaron tener problemas del abasto desde que se implementaron las luminarias tipo led, por lo que pidieron que sean revisadas y se estabilice el suministro a sus hogares.

Dijeron que por la falta de iluminación, las familias que utilizaban el parque para realizar actividades recreativas han disminuido, ya que se han presentado situaciones de inseguridad.

“Tenemos desde el miércoles sin luz a raíz del aguacero que cayó por aquí, y regresó a la media noche pero se volvió a ir la luz. Yo hice mi reporte y otros vecinos la han estado reportando y que de comisión les dicen que no hay ningún reporte (…), hay una área de juegos infantiles, los padres llevan a los pequeños a recreación, pero la gente ya no viene porque no hay energía”, señaló Víctor Cifuentes Negrete, vecino afectado por la falta de luz.

Señalaron que la actual instalación eléctrica es muy débil ya que con poca lluvia o viento, la luz comienza a fallar, situación que refieren viene aconteciendo desde el 2015, fecha en que fue entregado dicha obra por el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez.

“Antes no teníamos estos problemas, se iba en otras áreas, pero no sé qué movimientos hicieron de tomas para el parque y ahora cada que hay lluvia, cada que hay aire se nos corta, otra petición que haría a Presidencia para que se le más atención la parque porque el pasto y algunos árboles ya están completamente secos”, finalizó Víctor Cifuentes Negrete.