“Ni somos veinte, ni es capricho de riquillos”: vecinos a Lemus sobre L3

“Ni somos veinte los vecinos afectados… ni es capricho de riquillos”, respondieron vecinos de las colonias céntricas de Zapopan al alcalde Pablo Lemus Navarro, quien así llamó ayer a quienes suscribieron un desplegado en demanda de modificaciones al proyecto vial entorno a la Estación Basílica de la Línea 3 del Tren Ligero y la creación de una macroplaza frente a los Arcos de ingreso al corazón del municipio.



“Ni somos elitistas ni caprichosos”, aseguró José Javier Gómez Álvarez, vecino de la colonia Seattle y quien suscribió como responsable del desplegado, en entrevista con MILENIO Jalisco. Aseguró que el proyecto de solución vial que presentó la organización Colonias Unidas sí pensó en peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.



“Somos un conglomerado social de muchos barrios y colonias, hay lugares como la Tepeyac o la colonia de los Maestros y también colonias residenciales como Jacarandas y Conjunto Patria, hay gente más pudiente y menos pudiente y la preocupación es la misma: que no se afecte el entorno para todos”, dijo.

Recordó que el proyecto de Colonias Unidas, alterno al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prevé que sean cinco los carriles a superficie que corran de Prolongación Américas al centro de Zapopan, y no tres como el de la dependencia federal, lo que será en beneficio de miles de personas dado el aforo vehicular.



“Ojalá tuviéramos una ciudad donde bastara un carril para desahogar el tráfico, pero no es así”, apuntó.



Gómez Álvarez sostuvo que la SCT, en reunión sostenida en abril pasado, dejó en manos de los vecinos y del Ayuntamiento de Zapopan “ponerse de acuerdo”, respecto al proyecto. Los vecinos piden que no se haga el sifón vial para el desahogo de la circulación vehicular de Prolongación Américas hacia Aurelio Ortega a través de la calle Santa Rita.

Sin embargo, en aras de mostrar su total disposición a conciliar podrían aceptar que el sifón permanezca para la vuelta a la izquierda que se dejan cuatro carriles a superficie, describió.



Acompañado por otros representantes vecinales, Gómez Álvarez instó al alcalde Pablo Lemus a sostener un diálogo a la brevedad. “Nosotros tenemos toda la disposición”, afirmó.



La última reunión entre Ayuntamiento, vecinos y SCT fue en abril pasado y ya han transcurrido seis meses, por lo que piden al primer edil “no provoque una confrontación social donde no hay tal” y que se cumpla promesa de que el gobierno municipal los represente y tomen la decisión para ir ante la dependencia federal.

