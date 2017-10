Lluvias arrastran 'alimañas' hacia la colonia Victoria

Torreón, Coahuila

Residentes y personal docente de las escuelas de la colonia Victoria de Torreón solicitan a las autoridades de salud apoyen con acciones de fumigación para el combate contra el mosco transmisor del dengue.

Además contra animales rastreros, ya que detectaron la presencia de arañas en el preescolar Niños Héroes.

Las autoridades locales de la Jurisdicción Sanitaria VI aseguraron no contar con recursos para adquirir este tipo de químicos sólo para el dengue.



Personal docente de las escuelas Madrid y Niños Héroes se acercaron a los fumigadores de la Secretaría de Salud con el objetivo de comentarles sobre la presencia de animales rastreros, para muestra capturaron una araña en un frasco.



“El personal de la Jurisdicción Sanitaria VI fue el que nos dijo que sólo nos pueden fumigar contra el dengue pero no para evitar la presencia de animales rastreros como cucarachas o arañas”, dice la maestra Sonia.



Ella no es la única preocupada con la presencia de animales en las calles ya que María del Rosario Leal, quien vive en el 504 de Escuadrón 201, dice que si cuando la ciudad no está en temporada de lluvia, han salido hasta alacranes pues ahora que el agua arrastró con todo no descartan que en las casas se metan animales.



Otros residentes de la colonia Victoria están preocupados por la presencia del mosquito transmisor del dengue, por lo que les urge que continúen los trabajos de fumigación.



Por su parte, el propio titular de la Jurisdicción Sanitaria, César Alejandro del Bosque Garza, confirmó que actualmente en la colonia sólo están realizandose trabajos de fumigación contra el mosco transmisor del dengue, no así en contra de la presencia de animales rastreros como arañas, alacranes o cucarachas.

rcm