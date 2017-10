Propone Zapopan cambiar uso de suelo en Colomos III

Guadalajara

En la consulta de los Planes Parciales de Desarrollo, el gobierno municipal de Zapopan pone sobre la mesa una carta: propone cambiar el uso de suelo en Colomos III, para 'blindar' de cualquier amenaza inmobiliaria al predio de doce hectáreas hoy en litigio entre particulares y el gobierno del estado.

"Estamos proponiendo en la consulta pública de los Planes Parciales de Desarrollo, la modifcación del uso de suelo de todo el predio recuperado de Colomos III... es un candado adicional", señaló el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, en entrevista con MILENIO Jalisco. En el plan parcial aún vigente este predio tiene factibilidad para uso de suelo mixto, es decir, para desarrollo de viviendas y comercio.

"En los Planes Parciales, nosotros, la administración municipal, estamos proponiendo que todo Colomos III quede como un área verde, un área protegida, donde no se pueda construir absolutamente nada", resaltó el primer edil, tras señalar que así se blindará esta zona, la cual, al estar ubicada en gran parte sobre las inmediaciones de la avenida Acueducto, es sumamente tentadora para intereses inmobiliarios.

"Sabemos que hay un litigio. Lo que queremos es ponerle un candado adicional para que no se vaya a construir ni vivienda, como quería el magistrado Alberto Barba, ni comercio, ni absolutamente nada y que ese predio pueda convertirse en un nuevo pulmón para la ciudad", sostuvo.

Desde hace seis meses que el predio de doce hectáreas fue recuperado por elementos de la Fiscalía, policías estatales y municipales, Lemus Navarro externó el interés de que el predio forme parte de un área verde protegida, junto al Bosque Pedagógico del Agua y El Polvorín.

También es 'verde' el destino que el gobierno estatal pretende darle al predio, ya que este domingo 1 de octubre, el gobernador Aristóteles Sandoval arrancó ahí el Proyecto de Reforestación del Área de Protección Hidrológica Colomos III, con la siembra de 500 árboles en una superficie de 1.45 hectáreas.

El gobernador reiteró que no se va a permitir la depredación de "Los Colomos", pero no aludió a la propuesta zapopana en el caso de este predio. De hecho, no estuvo el alcalde en el arranque de esta reforestación.

Pablo Lemus dijo en entrevista que la defensa de las áreas verdes y está presente en los Planes Parciales de Desarrollo puestos a consulta pública, así como acciones para hacer de Zapopan una ciudad que detenga su expansión anárquica. Recordó que por ello se propone disminuir tres mil hectáreas de reserva territorial, principalmente en la zona de Carretera a Colotlán, Valle de Tesistán y Santa Lucía.

