Se enfrentan arquitectos y Mauricio por La Milarca

San Pedro Garza García

La construcción del museo La Milarca, en el área del parque Rufino Tamayo, en San Pedro Garza García, nuevamente fue objeto de polémica, pues ahora generó una confrontación entre la administración municipal y el Colegio de Arquitectos de Nuevo León.

Esto debido a que los agremiados solicitaron —por segunda vez— información al municipio para emitir recomendaciones sobre el proyecto, pero el alcalde Mauricio Fernández Garza les contestó que se trata de una obra muy técnica y no tienen el conocimiento para opinar.

El pasado 26 de marzo el Colegio de Arquitectos de Nuevo León y la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey solicitaron al municipio información de los estudios de factibilidad y del plan maestro del proyecto, con el fin de emitir una postura sobre este tema que ha sido polémico entre la comunidad sampetrina.

La semana pasada el secretario de Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Mauricio Farah, se reunió con los arquitectos para hablarles sobre el museo.

Sin embargo, este martes, en entrevista para MILENIO Monterrey, el presidente del Colegio de Arquitectos Nuevo León, Óscar Ortiz, opinó que la información que obtuvieron en dicha reunión fue sesgada y no lo que le solicitaron a las autoridades.

“(Mauricio Farah) nos explicó el proyecto, mas no enseñó la información, mas que unas imágenes que traía en su celular”.

Por ello, opinaron que hasta no tener toda la información sobre La Milarca, la postura del Colegio y de la Academia de Arquitectos sería en contra de que se construya este museo en el parque Rufino Tamayo.

“No recomendamos que se construya el museo en el parque, la recomendación es que se analicen otros sitios, y pues que se trate de incrementar las áreas verdes”, dijo.

Este martes 17 de abril presentaron un nuevo escrito ante el municipio con cuatro recomendaciones sobre el proyecto: en primer lugar consideran que se debe respetar el área verde del parque y no hacer ninguna construcción ahí, en segundo lugar opinan que los estudios de movilidad y de impacto ambiental deben ser públicos y a la vista de todos los sampetrinos.

El tercer punto es una recomendación a que el museo se construya a un lado del Auditorio San Pedro y la cuarta recomendación es que se concurse el proyecto entre el gremio, para elegir la mejor opción.

Ante esta serie de recomendaciones, el alcalde Mauricio Fernández alegó que el municipio ya les otorgó una audiencia para verter estas observaciones y descartó modificar el proyecto en su ubicación o en el diseño.

“Ellos están cuestionando la arquitectura, la arquitectura no se puede cambiar porque involucra los techos españoles. Primero, no tiene ni la menor idea el Colegio de Arquitectos de cómo se arman esas estructuras y lo complicado que está de cómo asentarlas y cómo funcionan. O sea no es un conocimiento que exista aquí en el estado.

“Los techos tienen 500 años, no puedes cambiar ahora que se te ocurra, ‘lo voy a hacer más grande’, ‘lo voy a hacer más chico’, pues simplemente no se pueden modificar. Yo creo que por un lado tienen esa confusión”, dijo.

En torno a la reubicación del edificio advirtió que tampoco es posible, ya que en el plan de desarrollo urbano se permite la construcción de museos en parques.

“En el plan urbano lo que si se permite es precisamente museos, es básicamente lo único que puedes construir en el parque, los museos”, dijo.

Finalmente manifestó que el Colegio de Arquitectos es ajeno a este proyecto municipal que ya cuenta con aprobación del Cabildo y con los recursos.

“Cualquiera puede opinar cualquier cosa, pero te digo, de eso a que tenga un procedencia en algo que además, no los asiste ni la razón y desconocen del tema es un poco el problema”, concluyó.

Las posturas

El Colegio de Arquitectos y la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey dijeron que al no tener datos, están en contra del museo en el parque.

Ayer presentaron un escrito con recomendaciones, entre las que se incluye respetar las áreas verdes y construir el museo al lado del Auditorio San Pedro.

El alcalde Mauricio Fernández dijo que los arquitectos desconocían lo que se necesita y reiteró que no se va a modificar la ubicación del proyecto.