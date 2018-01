Imponen a PAN Jalisco alianza en 54 municipios y 11 distritos

Guadalajara

El papel que jugará el Partido Acción Nacional en Jalisco durante el proceso electoral de 2018 no se resolvió en las oficinas del comité estatal, sino a más de 500 kilómetros de la entidad, en el número 1545 de la calle Coyoacán en la colonia del Valle de la Ciudad de México, lugar desde el cual se emitió la orden de que el blanquiazul formará coalición en 54 municipios para contender por las respectivas alcaldías, y será solo en 20 de estas demarcaciones en las que encabece la alianza; Movimiento Ciudadano lo hará en 21 y el PRD en 13.



De nada le sirvió al PAN Jalisco el acuerdo de la Comisión Permanente Estatal suscrito en sesión del 16 de diciembre pasado, en el que manifestó la negativa “ante la posibilidad de suscribir convenios de coalición con otros partido en elecciones locales”, pues esta fue vetada por la Comisión Permanente del Consejo Nacional, “al ser contrarias a los ordenamientos, principios y objetivos del partido o inconvenientes para los desarrollos de su trabajo”, de acuerdo a lo que se puede leer en el documento SG/001/2018, del cual MILENIO JALISCO posee copia.



Con este veto, el 25 de diciembre de 2017, el Comité Nacional emitió un exhorto al dirigente del PAN Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa, para que de manera “expedita, convoque a la Comisión Permanente Estatal y al Consejo Estatal” lo cual se habría notificado por medios “físicos y electrónicos a los integrantes tanto del consejo como de la comisión y al propio Comité Estatal”, sin embargo, el Comité Nacional no obtuvo constancia de que el PAN Jalisco realizara tal convocatoria a pesar de que este último asegurara el 28 de diciembre, que no existió quórum legal para sesionar.



Ante ello y con el vencimiento del plazo para el registro de convenios ante la autoridad electoral para el registro de convenios de coalición para gobernador, diputados y ayuntamientos, el Comité Nacional del PAN determinó recurrir a diversos artículos de sus estatutos generales, para suplir al comité estatal y autorizar la suscripción del convenio de coalición local en el estado de Jalisco.



Sobre esta resolución, MILENIO JALISCO buscó a Miguel Ángel Martínez Espinosa, en su calidad de presidente del comité estatal del PAN, para que emitiera su postura, no obstante, no hubo respuesta por parte del dirigente, aunque cabe señalar, que en entrevista para MILENIO RADIO JALISCO, Juan Pablo Colín, secretario de acción electoral del PAN en Jalisco, manifestó que a pesar de que el partido en la entidad, no congeniaba con la coalición, aceptarían la decisión del CEN, “sería de manera flexible como lo marca el código electoral, es lo que tenemos en puerta, a esta hora no tenemos ni siquiera comunicación y aun así en independencia de lo que nos pudiera marcar el CEN, estamos en la ruta de buscar candidatos en los 125 municipios y procesos internos que den beneficio a la sociedad jalisciense”.

El acuerdo tomado por el CEN, se registran 54 candidaturas por coalición entre las cuales destacan municipios metropolitanos como El Salto, Tonalá y Tlaquepaque, pero además, se trata de demarcaciones cuyo candidato determinará Movimiento Ciudadano, así como en 18 municipalidades más, en tanto que el PAN, llevará la preferencia en 30 municipios, entre ellos, San Juan de los Lagos, Cañadas de Obregón, Santa María de los Ángeles, Bolaños, Jamay, Colotlán y Talpa de Allende entre otros, mientras que en el caso de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Zapotlanejo, Juanacatlán, Puerto Vallarta y Ocotlán entre otros, no se registrará coalición y cada partido deberá presentar candidato propio.

SRN