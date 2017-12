Previo a fin de año baja ventas de cohetes

Monterrey

A dos días del tradicional festejo de año nuevo, la afluencia de compradores en las ferias de cohetes fue mínima y los puesteros señalaron que la ganancia fue poca durante esta temporada.

En un recorrido de MILENIO Monterrey por la Feria del Cohete ubicada sobre la avenida Rodrigo Gómez, diversos puesteros atribuyeron la falta de clientes a los accidentes que se han registrado en días pasados por el mal uso de la pirotecnia.

"Ahorita si ha estado un poquito baja la venta referente a lo del año pasado, me imagino yo que por los accidentes que ha habido pero si está más baja la venta (...) como que la gente ya le tiene un poquito más de miedo al cohete", señaló Adriana Ortiz, de 25 años de edad.

El pasado 26 de diciembre una niña de cuatro años de edad perdió un ojo debido a que un cohete le estalló en la cara y exactamente un mes previo a este accidente se registró un incendio en una bodega en la que almacenaban pirotecnia en la colonia Azteca, en San Nicolás de los Garza, donde un hombre murió y una menor de edad resultó con quemaduras graves.

Gerardo García, un puestero de 38 años de edad, consideró que las familias no cuentan con la misma estabilidad económica que el año pasado y por lo tanto no adquieren cohetes.

"La venta estuvo muy tranquila no se ha movido nada como el año pasado ahorita el 24 pues no fue lo mismo que el año pasado esperábamos un poquito más de venta. No sé si sea la posición económica de la gente ahorita pero prácticamente no ha habido mucho movimiento, han venido y checan precios pero prácticamente no compran.

"Vamos ahorita apenas rasguñando la ganancia ahorita de venta recuperamos nada más de la inversión, del pago del terreno y algo del cohete que se ha vendido, pero apenas hemos empezado a levantar", mencionó.

García explicó que la mayoría de los puesteros han tenido que rematar el producto para poder sacar ganancias, pues se instalaron desde el 17 de diciembre y solo queda un día para concluir la venta.

Angélica García, de 37 años de edad, explicó que para garantizar la seguridad de los vendedores y clientes, elementos de Protección Civil e inspectores del municipio de Monterrey realizan rondines de vigilancia.

"Viene Protección Civil y viene municipio a revisar el lugar, nosotros tenemos ya medidas de seguridad tenemos tambos de arena, agua y los extintores", concluyó.