Señalan violaciones a derechos sindicales en el Cobaed

Gómez Palacio, Durango

Por incumplimiento al contrato colectivo de trabajo referente a la entrega de plazas laborales y violación a los derechos de los trabajadores sindicalizados, Yadira Trujillo, encargada de Biblioteca del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED) plantel 35 de Gómez Palacio, denunció al delegado sindical José Félix Luna.

La inconformidad radica en el proceso que se realizó para el otorgamiento de nuevas plazas de trabajo en los dos años que tiene en el cargo.



Señaló que en la cláusula nueve del contrato establece que se debe de informar a los trabajadores sindicalizados con anticipación, antes de lanzar la convocatoria para ocupar una nueva plazas, además de presentar tres alternativas de prospectos y posteriormente elegir al perfil adecuado.



En el COBAED Plantel 35, laboran alrededor de 60 trabajadores, quienes asegura una gran mayoría está inconforme por los malos manejos que tiene el sindicato.





Resalta que los familiares de los trabajadores sindicalizados tendrán prioridad para ocupar las plazas.



Sin embargo, este proceso se ha omitido en al menos dos ocasiones en este periodo de tiempo y se ha impuesto a personas desconocidas por los trabajadores del plantel de Gómez Palacio.



Yadira Trujillo, destacó que las irregularidades se cometen desde el secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (STAACOBAED) en la Región Lagunera, Rogelio Torres, debido a que también funge como delegado del Plantel 02 de Lerdo, quien ha dado preferencia a familiares y conocidos de este municipio, para otorgarles una plaza en el Plantel de Gómez Palacio.



Con documentos firmados y sellados por el delegado general del STAACOBAED, Walter Mendoza, Yadira Trujillo mencionó que desde 2015 solicitó una plaza para su hijo quien culminó sus estudios en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), como Ingeniero Químico en Alimentos.



A lo cual, el secretario general en mayo de este año, respondió que no había nuevas plazas, pero dijo que hace unas semanas se abrió la plaza de Laboratorista Químico y tiene conocimiento que se la dieron a otra persona, que resultó familiar de la asistente de José Félix Luna.



"Esto da a entender que estamos solos sindicalmente, no se nos informa, nuestros derechos como trabajadores, no nos los están haciendo valer, los están violando, no se nos informa de las plazas que abrirán, solamente llega de fuera, por lo general llega de Lerdo, principalmente de familiare y de La Laguna el qué maneja todo es Rogelio Torres".



