Marcha 'Coahuila con Memoria' para promover voto

Saltillo, Coahuila

La asociación civil 'Coahuila con Memoria', realizó una marcha por las principales calles de Saltillo para promover la participación ciudadana en el proceso electoral.



Alrededor de 150 personas se dieron cita la tarde de este sábado en el bulevar Venustiano Carranza frente al Ateneo Fuente, para iniciar el movimiento en el que además se invitó a hacer sus denuncias ciudadanas a través de esta organización.



"También es invitar a la gente que haga su denuncia ciudadana en contra de la corrupción, que es lo que estamos promoviendo".



Sergio Hernández, coordinador de 'Coahuila con Memeria', explicó que el objetivo principal es para invitar a la gente a que se sume al cambio y recordarle a la ciudadanía que son más los buenos y los que quieren el cambio para la entidad.



"Queremos concientizar a la gente sobre que este año tenemos un proceso electoral muy importante, en el cual se decide la gubernatura, los diputados locales y sobre todo los alcaldes a los 38 municipios", dijo.



"Hay que recordar que el no ir a votar o el hacerlo por un partido que no tiene mucha presencia es lo que determinará si cambia Coahuila", agregó.



"Hace 12 años los jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer el cambio pero no lo hicieron, porque votaron por partidos que no tenían la oportunidad de cambiar o simplemente no votaron y el resultado que tuvimos fueron 12 años de malos gobiernos", apuntó.



En este sentido insistió en que lo que se busca con las actividades que la asociación estará realizado es la alternancia, invitando a la gente a votar por el partido que sea pero que abone al cambio.



Consideró que en los últimos 12 años Coahuila ha tenido malos gobiernos, que dejaron una "mega deuda" y por lo que ahora se vive desabasto de medicinas en el sector salud, desempleo e inseguridad.



"Que no olvidemos a los 300 desaparecidos de Allende durante el gobierno priista que no hizo nada", apuntó.



"También es invitar a la gente que haga su denuncia ciudadana en contra de la corrupción, que es lo que estamos promoviendo, que denuncien mediante la plataforma que tenemos, que es vía internet en la página coahuilaconmemoria.com", expuso.



"Ahí puedes subir tu video y explicas de que se trata el acto de corrupción y un equipos de abogados va contra ellos", concluyó.





dcr