Menos de 10 municipios están endeudados con constructores

Toluca

Mario Vallejo Valdés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, refirió que hasta el momento solo seis u ocho municipios tienen problemas de adeudo con el sector. El monto total –detalló– oscila entre 20 y 30 millones de pesos, por lo que han firmado algunos convenios para que las autoridades cumplan con su obligación.

"Este año no hemos tenido reclamos de los constructores, sabemos que por ahí existen algunos adeudos pero a lo mejor no son muy importantes, no se han acercado a la Cámara o ya están algunos iniciando juicios".

La deuda –aclaró– no corresponde a un solo ayuntamiento sino a seis u ocho que han tenido problemas para solventar, pero que han ido pagando poco a poco. El monto pendiente corresponde a obras de todo tipo: agua potable, drenaje, pavimentación hasta edificación.

Indicó que de los municipios deudores, muy pocos tiene montos históricos como Toluca, que le debe a un constructor desde hace dos administraciones.





