'Avispones' acepta predios de Akra

San Pedro Garza García

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, aseguró que el club de futbol americano Avispones ya aceptó la propuesta de trasladarse a los terrenos de la empresa Akra.

En entrevista, el presidente municipal sostuvo que las medidas del terreno exceden lo que ellos tenían en el sector de Fuentes del Valle. Además, destacó que les ofrecieron concesionarles los terrenos a 20 años, pero esta última situación no ha sido contestada.

TE RECOMENDAMOS: Da ultimátum San Pedro a Avispones

"Me dijeron en un principio que ya habían aceptado; tenían algunas dudas pero ya se las contesté, me decían que no cabían, pero esta cancha tiene 20 metros más de las medidas reglamentarias de ancho y de largo, tiene una cancha en el fondo de entrenamiento que es mil metros más grande que las que tenían y les quitamos en Fuentes del Valle.

"Tienen básicamente lo indispensable para poder arrancar, obviamente si ellos le quieren agregar bodegas y esas cosas, pues ya que ellos la construyan y también les hicimos la propuesta de concesionarles los terrenos a 20 años", informó el munícipe.

El edil sampetrino presumió que, pese a que lo han "grillado", ha sido el único alcalde que realmente les ha ofrecido otras alternativas a los clubes de futbol americano.

"Precisamente porque me han grillado, soy el único alcalde que verdaderamente les ha ofrecido alguna alternativa desde que están jugando en Fuentes del Valle y bueno, pues yo no tengo la culpa de que se les haya vencido el plazo del uso de este terreno y a mí me tocó en mi tiempo recuperarlo siendo patrimonio municipal", refirió.

Respecto a la postura de los directivos de Avispones de, aparte del comodato, sobre comprar los terreno que está ofreciendo el municipio, Fernández dijo no tener ningún inconveniente siempre y cuando el Congreso del Estado lo autorice, ya que esta autoridad es la competente para avalar o negar dicha petición.

"Yo no le veo ningún problema si hubiera esa disponibilidad y el Congreso la autorizara, los bienes municipales yo no puedo disponer de ellos por decisión propia, tendría que autorizarla el Congreso, y si esa fuera su propuesta y así lo quisieran, pues yo con mucho gusto le hago la propuesta al Congreso", concluyó el alcalde.