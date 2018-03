CLIP no avalará proyecto de remodelación de la Colón

Torreón, Coahuila

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), no avalará que el municipio considere emprender obras que no han sido consensadas ni socializadas, luego de no ser considerados para la presentación del proyecto de obras de remodelación del Paseo Colón.

Ernesto Llamas Sotomayor, vicepresidente de este organismo indicó que se está a la espera que se les presente el proyecto, luego que fuera dado a conocer a la Comisión de Regidores el pasado lunes.

Consciente de que la Calzada Colón cuenta con una gran carga vehicular en los tres carriles que tiene, señaló que más que remodelación, el proyecto debiera considerar la organización de aspectos como la vialidad, circulación de ciclistas y peatones.

Aunque es un tema que se debe consensar también al interior de este organismo, Llamas Sotomayor propuso dejar la vialidad tal y como está y la ciclovía puede acondicionarse en el camellón central.

En relación a los peatones aseguró las banquetas que tienen son "lo bastante anchas", para dar cabida a los que pasen por ahí.

Lamentó que hasta el momento no se haya cumplido la promesa de incluir a los cuerpos colegiados, ni organismos empresariales en los proyectos de obra que a nivel municipal se están emprendiendo, esto aún y que algunos de los que encabezan algunas dependencias gubernamentales son emanados de la iniciativa privada.

La reunión del CLIP estuvo presente Román Alberto Cepeda González, Secretario del Trabajo en Coahuila, quien les expuso las ventajas de la reforma laboral que esta por aprobarse y traerá la constitución de los nuevos Centros de Conciliación en sustitución de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

dcr