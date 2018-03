Protestan en presidencia por cierre de bar 'La400'

Torreón, Coahuila

María Evangelina Lopez Valencia, propietaria del restaurante bar “La 400” junto con 30 trabajadores y sus familias, se manifestaron en el primer piso de la Presidencia Municipal de Torreón, debido a que el área de Inspección y Verificación les cerró totalmente.

La propietaria del bar dio a conocer que el pasado jueves llegó personal de esta área directamente a clausurarle el lugar sin previa notificación para que atendiera las presuntas irregularidades que le detectaron.

"Yo, lo único que deseo es que nos dejen trabajar, no nos parece justo somos muchas las personas que dependemos de este sitio económicamente".



"Me dijeron que el cilindro tendría que ser de diferente medida a la que tengo, que había cables expuestos, que sí en efecto están expuestos pero porque realizan trabajos de remodelación y que el certificado de fumigación estaba vencido por un día".

"Yo tuve un altercado con una vecina y me dijo que ahora que está el PAN me iba a cerrar el negocio por que no veía con buenos ojos que tocaran música de banda", comentó la afectada.

El local se encuentra físicamente en la Saltillo 400 y opera con el permiso correspondiente a un costo de 1600 pesos y el municipio se queda con un porcentaje de lo que se venda.

Sobre el tema, Rolando Anaya, titular de Inspección y Verificación, aseguró que hubo sobreexplotación del giro y por ello se clausuró.

“En el momento que se le realizó la visita no contaba con ingredientes ni alimentos para preparar porque ella cuenta con licencia de restaurante bar y por ese motivo debe de contar de igual forma con comida y bebida".

"No se trata de una clausura definitiva, es temporal, hasta que ella no atienda las observaciones el local no se abre, pero el tiempo depende de ella”, concluyó.

rcm