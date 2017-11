Los ciudadanos ‘pagan’ un alto costo por los hundimientos

Monterrey

En Monterrey y su área metropolitana, los automovilistas, algunas veces, tienen que esquivar los hundimientos de la carpeta asfáltica.

Sin embargo, las consecuencias pueden ser mínimas o sumamente costosas, así lo narraron diversos testimonios a MILENIO Monterrey.

Y es que la situación de los baches está presente en todos los municipios, aunque en unos más que en otros, pero la queja de los ciudadanos es la misma: no existe una solución permanente al problema.

“Pase por la vía procurando tener el bache menos feo y pues resulta que, no sé si con la misma velocidad o si estaba profundo, no sé, se rompió la llanta por un costado, y pues me quedé ponchado poquito antes del cruce de Ruiz Cortines con Bernardo Reyes.

“Con el simple hecho de que las calles están como están debe de haber un responsable ya sea el Gobierno o la constructora que se encargó de eso”, explicó Félix Alejandro Cázares, residente de la colonia Bernardo Reyes.

Félix Cazares narró que en esa ocasión la reparación tuvo un costo de mil 500 pesos.

Por su parte, Orfelinda Rangel, vecina de la colonia Santa Cecilia, en Apodaca, señaló que tienen años tratando de que las autoridades reparen un pluvial en la avenida Antiguo Camino al Mezquital, que causó el hundimiento de la calle.

“Tenemos con ese hundimiento aproximadamente tres años a partir de que un drenaje pluvial se hizo frente a la colonia sobre la avenida Antiguo Camino al Mezquital.

“Al terminar la obra, al mes, se empezó a hundirse y ahorita ya no puedes pasar por ahí.

“A mí ya se me dañaron las cuatro llantas, los cuatro rines en el carro y el carro de mi hijo hace como un año”, alegó.

El costo de la reparación en total fue de aproximadamente 6 mil pesos, explicó la vecina.