Ciudadanos siguen operativo e informan ubicación en Torito Vip: Semov

La Secretaría de Movilidad (Semov) casi descarta que el personal que trabaja en el operativo Salvando Vidas sea el que filtre o administre los grupos de WhatsApp llamados Torito VIP, esos que ofrecen ubicación de puntos de revisión de alcoholimetría incluso antes de que los puntos de revisión sean instalados a partir de un pago de 30 pesos bimestrales.

De acuerdo a Carlos Enrique Alvarado Ron, director general de Seguridad Vial de la Semov, las personas que hacen negocio con Salvando Vidas podrían actuar a partir de esperar a las afueras de la Secretaría, seguir los equipos de trabajo, y ya cuando se llega al punto donde operará el operativo intercambiar la información.

“Yo puedo decirte que no es de esa forma porque inclusive el propio personal operativo no tienen idea a qué hora se va a poner. Lo que pudiera pasar es que pueda ser gente que está afuera a los alrededores y que ande siguiendo el operativo y ya estando instalando decir dónde está. Pero nadie de aquí sabe el esquema y sabe a qué hora se pone el torito. Esa parte de que si sale antes de que el operativo esté en marcha estamos totalmente en desacuerdo, es una mentira, están lucrando, no es verdad”, dijo el funcionario.

MILENIO JALISCO dio a conocer que el servicio de Torito Vip sube la información todas las noches. Durante la última semana, la información se compartía entre 9:45 de la noche y las 10:10 de la noche. El día jueves fue cuando más tarde se subió, a las 10:39 y 10:44. De tal forma, que la mayoría de veces, la información era revelada hasta 45 minutos antes de que fuera instalado el operativo.

Carlos Ron explicó que el operativo funciona de la siguiente forma: “Todo depende de a dónde se traslade de la ciudad. El operativo sale entre las 9:30 de aquí y ya instalados pues depende la distancia en donde se encuentre el operativo. Así que bien pudo haber sido a las 10:15 ya está instalado, 10:30, once a más tardar (…) iban detrás del convoy y ya cuando ya tienen el dato lo pasan”.

Dijo que si el grupo era administrado por tres personas pues estas son las que se podrían dividir el trabajo para seguir al personal y conocer los puntos de revisión de Salvando Vidas. Aseguró que al interior de la SEMOV se iniciará una investigación para revisar si personal tiene participación en los grupos que venden información.

Por su parte, Pedro Márquez, coordinador del área médica de la Semov aseguró que los grupos donde se intercambia información de la ubicación del torito no entorpecen la realización del programa Salvando Vidas.

“Tenemos ya un antecedente de que estamos operando este programa desde noviembre de 2013 y estamos viendo nosotros el número de revisiones que realizamos nosotros día con día y esto ha impactado mucho. Nosotros tenemos una constante revisión, o sea que el número de conductores que son revisados se han mantenido, el operativo continúa con mucho impacto”, señaló el médico.

Afirmó que la dependencia aporta elementos a Salvando Vidas para lograr un mejor funcionamiento como lo es la capacitación, uniformes e iluminación y montaje que otorgue seguridad. Añadió que los observadores ciudadanos del programa ayudan a fortalecer la vigilancia los procesos de dichos operativos. Dijo que son diferentes y se va rotando su participación de acuerdo a la disponibilidad de cada uno.

