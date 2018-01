Señalan fallas en Ciudad Niñez

Guadalajara

El acierto del gobierno de Jalisco de reunir en Ciudad Niñez a todas las dependencias que velan por la protección de niños, niñas y adolescentes (NNyA) se ve eclipsado por las carencias de personal, lo cual retarda la atención y esto obliga a los pequeños a tener que soportar largas estancias en la sede de este conjunto ubicado en la avenida Américas y Eulogio Parra, en Guadalajara.



Lorena Valadez, fundadora de Yolikni, organización ciudadana dedicada a la promoción de los derechos de NNyA y a procurar mejores condiciones de vida para este grupo de población sostiene lo anterior, en entrevista con este medio.



“Cuando se acude por violencia, el Ministerio Público (MP) no cuenta con personal suficiente para levantar las declaraciones. Tarda muchísimo en tomarte la denuncia. Luego, hay que estar dando vueltas y vueltas. En el edificio de Ciudad Niñez no hay personal de Ciencias Forenses y hay que ir hasta la sede de este instituto para que te den ficha para un examen pericial al que te citan tres a cuatro meses después y estamos hablando de casos de violencia”, enfatiza.



Hay una ludoteca para las niñas y niños pero que no cumple con su cometido. La activista narra que salvo el decorado y algunos juguetes, en el lugar no se da atención por parte de una cuidadora preparada para ello. Menos ofrecen alimentos, una colación “ni un vaso de agua”, recriminó. No obstante las doce horas que atestiguó, esperaron los niños en diciembre pasado.



“La ludoteca no tiene más que unos jueguitos allí para que los niños se sienten solos, porque nadie los puede atender… No hay personal, la psicóloga está saturada de los casos que está viendo, anteriores, que se van acumulando. Debía haber una persona especialmente para que los atienda”, dijo.



Estos detalles que parecen menores, no lo son. Más allá de la incomodidad por la espera, Valadez apunta que hay una revictimización con el ir y venir de un lado a otro y repetir los hechos que se denuncian a más de una persona.



De todo lo expuesto, dijo que lo más urgente a resolver es la falta de personal de Ciencias Forenses, pues el Instituto arrastra esta situación de años y no se les asignó presupuesto para más plazas, lo que redunda en que no pueda completarse la integración en las carpetas de investigación de casos como violencia, abuso sexual, desaparición de personas y otros delitos graves en contra menores de edad.



“No se pueden completar estos exámenes porque simplemente no hay quien los haga”, dijo Valadez, cuya solicitud al Sistema DIF Jalisco es que se resuelvan estas deficiencias en beneficio de los niños y niñas. Sobre la posibilidad de reforzar con personal las áreas señaladas, responde con pesimismo. “Si no lo hicieron antes, menos en año electoral y cierre de administración”.



No todo es malo. La fundadora de Yolikni, que actualmente trabaja en prevención de la violencia en colonias del norte de Zapopan, reconoce que las organizaciones civiles han sido escuchadas por la Fiscalía de Derechos Humanos y las áreas que manejan la Alerta Amber y el Protocolo Alba.

SRN