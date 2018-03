Estrena Jalisco cirugía de tiroides sin cicatriz

Guadalajara

El Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) se convirtió en sede de un programa totalmente innovador: la cirugía para extirpar tiroides sin dejar cicatriz, la cual se estrenó este 2018, de manos del cirujano oncólogo Juan José Soto Ávila, quien recibió entrenamiento en el Hospital Universitario de Hong Kong, China, compartió en entrevista con MILENIO Jalisco, en qué consiste este abordaje quirúrgico.



La extirpación de la glándula tiroides (tiroidectomía), sea de forma parcial o total es necesaria ante cierto tipo de enfermedades, y hasta la fecha la cirugía convencional para retirar algún tumor tiroideo es mediante una incisión en la parte delantera del cuello, en los pliegues naturales de la piel, que es visible. “Es un abordaje indicado que no dejará de existir, pero a través de los años se han buscado procedimientos que no dejen cicatrices, se ha avanzado mucho en cuanto a la cirugía y esconder la cicatriz. Esto tiene unos veinte años: quitar la tiroides a través de la axila, de la oreja, del tórax, de la mama, por atrás del cuello”, refirió.



Sin embargo en todos estos abordajes, aunque escondida, queda cicatriz.



“Lo que hoy ya podemos ofrecer en Jalisco es un procedimiento a través de un orificio natural que es la boca. Adelante de los dientes, detrás del labio, y hacemos un túnel debajo de piel, grasa, el músculo que cubre toda la parte anterior del cuello y hacemos una cavidad justo arriba de la glándula tiroides que está delante de la tráquea, por debajo de la manzana Adán, y se hace la extirpación exactamente igual que una cirugía convencional, la diferencia es que éste es el único abordaje que no deja cicatriz”, explicó Soto de manera coloquial.



El nombre oficial de esta intervención es tiroidectomía transoral endoscópica por abordaje vestibular (TOETVA). Es una cirugía que se practica en el mundo desde el año 2015 y que a México llegó en 2016 y a la fecha ha sido adoptada en tres hospitales en la capital del país (el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital General de México y en enero pasado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS).



Este 2018 la tiroidectomía transoral se estrenó en Jalisco, en una paciente de 37 años de edad, quien fue intervenida por el doctor Soto en el IJC. El médico, quien recién regresó de su capacitación en el Hospital Universitario de Hong Kong y cuenta con certificación por la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello, ha operado ya a una segunda persona, de 43 años, y al momento tiene a otras dos pacientes en protocolo. Todas mujeres.



El especialista aclaró que la enfermedad tiroidea es más frecuente en el sexo femenino: por cada cuatro mujeres hay un hombre que la padece; y entre los factores de riesgo se cuentan además tener entre 25 y 65 años de edad y tener antecedentes de cáncer de tiroides en la familia.



¿Quiénes son candidatos a esta novedosa cirugía?

Principalmente las personas con cáncer en la tiroides. “Deben ser cánceres pequeños, tumores de no más de dos centímetros, pero también en pacientes con tumoraciones benignas, como es el bocio”, apuntó. En este caso, sí puede ser hasta de cinco centímetros porque se puede adaptar para que salga. La incisión más grande es de 2.5 centímetros: “Un tumor de ocho centímetros es imposible sacarlo y en un cáncer se tiene que respetar toda la estructura para que pueda ser analizada por el patólogo… de ahí el cuidado de que sea el tamaño adecuado para poder ofrecer este abordaje”.



Soto Ávila comentó que sólo en el Instituto Jalisciense de Cancerología se realiza un promedio de ochenta a noventa operaciones de tiroides cada año, de los cuales el 70 por ciento son cáncer y el resto por patologías benignas. La tiroidectomía transoral sólo será para un porcentaje menor, dado lo antes expuesto.



En cuanto a los síntomas de cáncer, el experto enumeró el abultamiento en la parte delantera del cuello, puede haber ronquera, dificultad para pasar alimentos, sensación de cuerpo extraño. “Desgraciadamente no hay otros síntomas. Para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides, aunque no sean en línea directa, la recomendación es estarse checando funcionalmente y estructuralmente”, invitó.



Las especialidades médicas para atención de los problemas en la glándula tiroides son endocrinología, otorrinolaringología, cirugía general, cirugía oncológica y cirugía de cabeza y cuello, si bien, para el tratamiento quirúrgico es aconsejable “que el especialista tenga entrenamiento en cirugía de cabeza y cuello y si es un cirujano oncólogo pues mucho mejor”.





Claves

La tiroides



Es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula.



Es una de las glándulas endocrinas que producen hormonas. Las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo: la velocidad con la que se queman calorías, la velocidad de los latidos del corazón y otras funciones relacionadas con el metabolismo del cuerpo. Ayudan a mantener la temperatura corporal y a que músculos, cerebro, corazón y otros órganos funcionen correctamente.



Enfermedades de la tiroides más frecuentes



Bocio: Agrandamiento de la tiroides

Hipertiroidismo: Cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que su cuerpo necesita

Hipotiroidismo: Cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea

Cáncer de tiroides

Nódulos: Bultos en la tiroides

Tiroiditis: Hinchazón de la tiroides



Síntomas de cáncer

Abultamiento en la parte delantera del cuello

Ronquera

Dificultad para pasar alimentos

Sensación de cuerpo extraño



Diagnóstico

Se realiza mediante la historia clínica, un examen físico y pruebas para la tiroides. Puede solicitarse una biopsia.



Tratamiento

Medicamentos, cirugía de tiroides y terapia con yodo radiactivo.



Extirpación

Es el tratamiento principal en la mayoría de los casos de cáncer de tiroides. La cirugía puede ser tiroidectomía total, en la cual se elimina todo el tejido tiroideo o tiroidectomía subtotal, que es el retiro parcial de la glándula tiroides.



Pronóstico

La recuperación es favorable y prácticamente se pueden realizar todas las cosas que hacía antes de la operación. Muchos pacientes desarrollan hipotiroidismo después de la cirugía, lo cual requiere tratamiento con hormona tiroidea.





