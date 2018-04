Homenajes y nostalgia durante el aniversario de la Cineteca-Fototeca

Monterrey

Con la presentación de una nueva plataforma de consulta en línea, una charla con figuras cruciales en la historia de la dependencia y un homenaje a la ex presidenta del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte), Alejandra Rangel, se celebraron este domingo 20 años de la creación de la Cineteca-Fototeca estatal, en el Parque Fundidora.

Alejandra Rangel, quien presentó la iniciativa para la creación del espacio festejado, se dijo emocionada por la realidad que es ahora la Cineteca, asegurando que si se remontara a su creación, jamás se hubiera imaginado que creciera tanto.

Durante su discurso, Rangel aseguró que una de las cosas que más le entusiasman del espacio, es el hecho de que hay jóvenes que le han dado su agradecimiento, pues el espacio los ha inspirado para seguir su vocación.

“Creo que la Cineteca ha sido un detonante para las vocaciones de los jóvenes cineastas y de los jóvenes fotógrafos creativos, que han estado muy pendientes. He encontrado a jóvenes que me han dicho que para ellos la Cineteca fue un detonante de su vocación, eso ha sido un orgullo”, expresó.

Como parte de los festejos, se presentó la cinta “De la infancia”, del director mexicano Luis Carlos Carrera González, quien estuvo presente en la proyección.

Nueva página de la Fototeca La nueva página web del recinto busca agilizar la búsqueda del acervo de más de 600 mil fotos que tiene la Fototeca, en un proyecto que desde hace varios meses se estaba trabajando.

Angélica Pérez, del departamento de Catalogación, subrayó que el nuevo diseño permitirá a los usuarios realizar búsquedas más específicas, utilizando no sólo un campo sino que pueden ingresar más detalles.

“Ahora son una serie de campos, como el número de inventario, alguna palabra en el título, consultar por fondos, consultar por escritores, personajes, y una serie de combinación entre ellos. Eso va a filtrar la información y a agilizar la búsqueda, en la página son 43 mil registros”, explicó.

Una charla con la historia Los miembros del primer Consejo de la Cineteca entablaron una charla dentro de las celebraciones.

El encargado de moderar la mesa fue Enrique Garza, primer director del lugar, acompañado por los fundadores Roberto Giacomán, Genaro Saúl Reyes, Roberto Villarreal y Óscar Montemayor Garza resaltó que el objetivo fue satisfacer la demanda de expresiones que no fueran comerciales. “El cine comercial, no se encargaba para nada de distribuir títulos interesantes para quienes tuvieran cierta avidez de ver títulos que no fueran Hollywood. Con la Cineteca se pudo tener un espacio para estos títulos, una alternativa para lo que se estaba exhibiéndose en las salas”, afirmó Garza.