Zapopan intensificará medidas contra venta de cigarros sueltos

Ante la venta indiscriminada de cigarros sueltos en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno municipal de Zapopan fue el primero en responder que pondrá la lupa para reforzar las medidas de inspección e inhibir esta práctica ilegal.



“Le di instrucciones a la directora de Inspección y Vigilancia (Tatiana Esther Anaya Zúñiga) el poder organizar un operativo de este tipo. Hemos estado inmersos en operativos de gran calado en la protección de nuestros jóvenes, ahí está la muestra con lo que sucedió en Bugambilias, y la idea es seguir organizando distintas estrategias que nos permitan brindarles condiciones de seguridad, en este caso seguridad en el consumo de tabaco”, indicó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.



Sin embargo, el primer edil añadió que se debe hace un mayor esfuerzo de prevención “y que ojalá no fumaran”. Posteriormente se compartirán más detalles del operativo de inspección en Zapopan.



En ese contexto, Lemus Navarro se declaró en contra de abrir la puerta al consumo recreativo de la mariguana, ni en puntos turísticos ni en ningún otro sitio.



“No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el horno no está para bollos. Me parece que si bien no debemos caer en una ola de restricción total, crea que no es un buen momento para el país, el poder legalizar la mariguana… Si no podemos controlar la venta de medicamentos en El Santuario, mucho menos vamos a poder controlar en estos momentos la venta de mariguana”, expresó.



Coprisjal admite incremento

MILENIO Jalisco dio a conocer este lunes que han proliferado puntos de venta de cigarros sueltos por toda la ciudad. A la vista de todos y hasta enfrente del palacio municipal de Guadalajara, cerca de escuelas y otros lugares públicos, lo que facilita especialmente a menores de edad el acceso a un producto catalogado como nocivo para la salud.



Al respecto, el titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en Jalisco (Coprisjal), Dagoberto García Mejía, admitió un aumento de esta práctica ilegal y la necesidad de refrendar convenios entre autoridad sanitaria y municipios para inhibirlo.



“Hemos visto un incremento en la incidencia, nos queda claro que los jóvenes hoy en día se inician en el consumo de tabaco con años de anticipación. Es una situación que nos está ocupando”, dijo, tras aclarar que las competencias sanitarias y municipales están divididas



El comisionado expuso que la Coprisjal tiene a su cargo la parte del fomento “y por medio de convenios con la autoridad municipal, la responsabilidad de vigilancia del comercio informal y semifijo recae en los municipios, a través de los inspectores de espacios abiertos”. Son ellos los que tienen la facultad de sancionar a quien venda cigarros sueltos.



“Nosotros tenemos esta parte de fomento muy importante en establecimientos enfocados a la salud, hospitales públicos y privados, consultorios, edificios públicos, son los que de cierta manera nos corresponde estar al pendiente, pero no nos exime que hagamos fomento y tenemos esta parte de prevención, el tema de buscar áreas específicas para liberar del humo de tabaco las plazas y los estadios que está en proyecto”, ejemplificó.



García Mejía añadió que deberán revisarse estos convenios y reforzarlos con los municipios “para ejercer presión (sobre los vendedores ambulantes) y los comercios, como sucede con los operativos periódicos en restaurantes y otros giros.





SRN