En Jalisco, ser víctima de delito cuesta 6,197 pesos

Guadalajara

En Jalisco, de cada 100 mil habitantes adultos, 30 mil 939 fueron víctimas el año pasado de algún delito, llámese robo, extorsión, asalto en vía pública, transporte público o casa habitación.

Quienes sufrieron el embate de la delincuencia perdieron en promedio 6 mil 197 pesos por el robo de sus pertenencias, así lo reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Un año antes, en 2015, la cifra promedio fue de 6 mil 163 pesos.

Los delitos más comunes son:la extorsión, robo total o parcial de vehículos, fraude, robo o asalto en la vía pública o el transporte público, amenazas verbales, robo a casa habitación y otros delitos y lesiones.

La Envipe sirvió también para conocer que los ciudadanos perciben mayor inseguridad al acudir a un cajero automático, viajar en transporte público, ir al banco, andar en la calle, transitar por alguna carretera, ir al mercado, deambular en un parque, visitar un centro comercial, viajar en su automóvil, en los tres últimos rubros aparece estar en el trabajo, la escuela y la casa.

El 60 por ciento de la población, que supera los 18 años, considera que la inseguridades el problema más grave que aqueja a la sociedad jalisciense, le sigue el aumento a los precios de los productos de la canasta básica, el desempleo, la corrupción, la salud, pobreza, la falta de castigos a los delincuentes, el narcotráfico, la educación, seguido por la carencia de agua y los desastres naturales.

La encuesta señala en otro apartado que de los 2 millones 311 mil 287 delitos estimados en Jalisco, en el 46.1 por ciento la víctima estuvo presente al momento de que se cometió el ilícito, lo que representa en términos absolutos un millón 64 mil 604.

De los 2 millones 311 mil 287 delitos estimados, el 73.1 por ciento de los encuestados confirmó haber sufrido un daño económico, ya sea emocional o psicológico, físico o laboral.

En lo que tiene que ver con la cifra negra de delitos no denunciados en Jalisco, el año pasado se estima rondó el 93.2 por ciento, cifra ligeramente menor al 2015, que fue de 94.2 por ciento. Del total que no fueron a denunciar, el 27.6 por ciento destacaron que acudir ante la autoridad ministerial representaba perder el tiempo.

Entre los indicadores que sí mejoraron estuvo la prevalencia delictiva: en 2015, de cada 100 mil habitantes 33,800 fueron víctima de los delincuentes; para 2015 la cifra bajó un 8.5 por ciento, con 30,939 víctimas.

Menos calle

En Jalisco, de las personas que superan los 18 años o más, el 66.8 por ciento no permite que sus hijos salgan a la calle, mientras que el 61. 9 por ciento dejó de usar joyas, 42.7 por ciento de la población ya no sale a la calle de noche, el 42.6 ya no lleva dinero en efectivo en sus bolsas, mientras que el 33.4 por ciento no utiliza tarjetas de crédito o débito, 29.2 dejó de utilizar taxi.

Mientras que el 77.6 por ciento de la población mayor de edad presume que la policía vial es la autoridad más corrupta, por otro lado, el 72.8 por ciento de la población asegura que los jueces son corruptos, en tercer lugar, con 66.6 por ciento, se ubican los policías municipales.

(Click en la imagen para ver más grande)

SRN