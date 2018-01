Fuera de la norma cierres en Campestre La Rosita

Torreón, Coahuila

Luego de que a través de redes sociales denunciaran el cierre total de calles en la colonia Campestre la Rosita, donde ya se habían instalado jardineras, el director de Movimiento Territorial y Urbanismo, Aldo Villarreal Murra, manifestó que es una acción que no cuenta con licencia de construcción.

Indicó que está totalmente fuera de norma, por lo que ya se están realizando las acciones pertinentes para retirar las rejas que fueron colocadas y que evitan la movilidad de los peatones.

Mencionó que los vecinos del Campestre la Rosita han manifestando que es un grupo de colonos quienes están haciendo los cambios.



Comentó que se intentó tener un acercamiento con los colonos, sin embargo el representante no está en la ciudad, sin embargo en los próximos días tendrán una reunión.

Explicó que una vez que se levanta el acta por parte de la dirección de Urbanismo, se envía al Tribunal de Justicia Municipal quienes son los que determinan y dan la orden para retirar ya sea las bardas o rejas que obstruyen las vialidades.

El funcionario municipal manifestó que se tiene que tener una visión de ciudad más amplia y trabajar en temas importantes como la movilidad que es un reto importante.

Hasta el momento, no se tiene un estudio del sector en particular del Campestre, por lo que se estarán analizando las zonas que han manifestado problemas no solamente de tráfico, sino de uso de suelo y calidad de vida.

“Se realizarán estudios para hacer planes para pacificación del tráfico vehicular en todas estas zonas, pero hay que hacerlos de una manera profesional y de la mano y del consenso de los ciudadanos”.

