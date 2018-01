Al cerrar albergues regresará a las calles junto a su hija

Torreón, Coahuila

Elías García Aguirre de 69 años, al quedar sin su esposa no tuvo otra opción más que salir de la que era una casa prestada en la colonia Vicente Guerrero, para irse a vivir al hogar más frío y hostil que existe, la calle.

Pero no salió solo, llevó consigo la compañía de su hija Margarita quien tiene 26 años y padece de una enfermedad mental.

Con ella ha pedido limosnas en las calles de Torreón para comprar algo de comer en ese rato para ambos, así desde hace más de cinco años.

Su mirada se pierde al horizonte al recordar cuando tenía a su familia unida, cuando podía trabajar en la construcción y mantener un hogar hasta que su cuerpo aguantó, luego ya no pudo encontrar un empleo por su edad.

Afortunadamente para ellos, por la temporada invernal se abrió un albergue en las instalaciones del Auditorio Municipal en el que se pudieron refugiar desde hace más de un mes, sin embargo el albergue cerrará a finales de marzo y volverá a las calles junto a Margarita.

“Yo sólo pido que cuando cierren el albergue alguien me haga el favor de canalizar a mi hija en una institución en donde le den la atención que requiere por su condición mental, no importa que yo siga durmiendo en las bancas o banquetas”, expresó Elías al borde de las lágrimas.

Hace tiempo estuvieron instalados en la Casa del Anciano pero al no poder separarse de Margarita decidió seguir como indigentes, señaló mientras mostraba la credencial donde indicaba que pertenecía a ese hogar.

“Ya no podía estar en la Casa del Anciano porque mi hija no entraba en las personas beneficiadas del lugar, al poco tiempo mejor me salí con ella a seguir pidiendo para tener algo qué comer”, mencionó.

Elías García Aguirre dice que fue difícil salir y empezar a pedir dinero, pero la necesidad tanto de él como el de su hija fue más fuerte, pero aún más fuerte es el amor que le dice tener Elías a Margarita, a quien cuida y lleva a su lado sin dejarla sola.

cale