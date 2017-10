Científicos del mundo reclaman riesgos para Islas Revillagigedo

Guadalajara

Numerosos notables de la comunidad científica mexicana y mundial denuncian la pretensión del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacciano Alemán, de cambiar la categoría de protección del archipiélago de las islas Revillagigedo de reserva de la biosfera a parque nacional, para permitir la apertura a grandes proyectos turísticos que podrían destruir sus frágiles ecosistemas.

“Creemos que la gestión de la nueva área protegida propuesta para el Archipiélago de Revillagigedo deberá estar orientada a los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable ya establecidos en la actual reserva de la biosfera. La ampliación de la zona marina protegida no puede abrir las puertas a un retroceso en los niveles de conservación actualmente existentes en el área terrestre de las islas. Proponer un cambio de protección a un parque nacional puede abrir las puertas al desarrollo urbano-turístico de las islas, contradiciendo la certificación de patrimonio mundial de la Unesco para el archipiélago”, le dijeron en carta a Pacciano Alemán los connotados ecólogos Octavio Aburto Oropeza, Exequiel Ezcurra, Alex Muñoz, Enric Sala, Enric Ballesteros, Alan Friendlander, Ismael Mascareñas, Juan Mayorga, Pelayo Salinas de León y Carlos Sánchez Ortiz

Agregan: “existe la oportunidad únicapra hacer de este archipiélago un modelo internacional de turismo ambientalmente responsable y de mínima huella ecológica, que pueda favorecer el manejo sustentable delos recursos naturales, través del turismo ambiental en barcos de bajo impacto, el buceo ecoturístico, la investigación científica y la conservación de la biodiversidad”, añaden.

Por su parte, Alfredo Ortega Rubio, coordinador nacional de la Red de Áreas Naturales Protegidas, y uno de los estudiosos pioneros de los ecosistemas del archipiélago, envió otra carta al titular de la Semarnat, donde señala:

“Las cuatro islas del archipiélago constituyen actualmente el área núcleo de la reserva de la Biosfera. Cabe enfatizar que las cuatro Islas fueron planteadas y decretadas íntegramente como áreas núcleo precisamente por la fragilidad de sus ecosistemas y por la gran cantidad de especies terrestres en inminente peligro de extinción […] por ello deben seguirse manteniendo como tales: áreas núcleo en cuya superficie las únicas actividades permitidas deben ser la investigación científica y la restauración ecológica”.

Añade: “evidentemente, la propuesta de cambio de figura de protección de reserva de la biosfera a un parque nacional tiene el fin expreso de fomentar en las Islas el turismo (competencia de la Secretaria de Turismo) y no tiene el objetivo de incrementar la conservación de la biodiversidad de las mismas. Siendo precisamente la conservación de la biodiversidad el objetivo de esta reserva de la biosfera, y que en principio es la tarea de la Semarnat bajo su titularidad (que no la promoción del turismo)”. De hecho, “en el caso del Archipiélago de Revillagigedo, ni siquiera se tiene el pretexto para pretender derogar su categoría de conservación, a un Parque Nacional, ‘para fomentar el Turismo en beneficio de los pobladores locales’, simplemente porque en esta reserva de la biosfera no existen pobladores locales”.

Sumado al repudio de la medida que pretende habilitar la Semarnat, el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, subraya: “está bien que se haga la gran reserva en la parte marina, de 14 millones de hectáreas, áreas de no pesca; ahorita los atuneros andan protestando, pero a la larga les va a convenir, porque como reserva efectiva aumentan las poblaciones de atún, y pueden pescar por fuera; la parte critica es que buscan derogar el decreto de reserva de la biosfera, que era restrictivo, con las islas como zona núcleo, y entonces convertirlo en parque nacional para que haya desarrollo turístico; en un área que es frágil, el flujo de paseantes, el arribo de aviones pequeños, de embarcaciones, será un problema serio, este sitio fue declarado patrimonio mundial, y al dar marcha atrás en eso, vamos a quedar mal con los compromisos internacionales por un asunto de negocios”, subrayó.

El cambio es ahora objeto de consulta pública. La presión de los científicos busca derrotar esa posibilidad.



EL ANUNCIO DE SEMARNAT



“Se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de Parque Nacional, la región conocida como Revillagigedo, con una superficie total de 14,808,780 hectáreas, localizada en el Pacífico Mexicano, en la cual queda comprendida la superficie de 636,685-37-50 hectáreas que corresponde a la totalidad de la Reserva de la Biosfera de la región conocida como Archipiélago de Revillagigedo, así como una superficie de 14,171,526-68-87 hectáreas de la porción marina profunda a partir de los ochocientos metros bajo la superficie media del mar y hasta el fondo marino, que corresponde a una porción del polígono general denominado Zona Marina Profunda Revillagigedo, de la Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo”.



Diario Oficial de la Federación, Jueves 7 de septiembre de 2017. Vence la consulta el próximo viernes 6 de octubre de 2017.

