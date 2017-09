Dejan ciclovías sin mantenimiento

Guadalajara

Baches, acumulación de agua y lodo, bordos, basura y en algunos puntos yerba crecida son características que dificultan la circulación de ciclistas por dos de las primeras ciclovías construidas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y que han sido abandonadas en su mantenimiento. Se trata de las vías ciclistas en avenida 8 de Julio en Tlaquepaque y Periférico Norte en Zapopan.



Sobre la avenida 8 de Julio, en el tramo de Periférico Sur hasta la calle Sebastían Caboto opera actualmente una vía ciclista construida en diferentes etapas y concluida en el año 2010. Tramos se han visto afectados por los descuidos y poco mantenimiento que se le ha otorgado en sus siete años.



"Las condiciones de la ciclovía, las mayorías de las veces está sucia, está llena de agua más por esta temporada y realmente nadie la utiliza, no se utiliza como está por las condiciones en la que se encuentra porque siempre hay llantas, hay basura, hay agua, se hace encharcamiento, más bien es para almacenar agua sucia", comentó una comerciante ubicada sobre 8 de Julio.



La ciclovía corre por las faldas del Cerro del Cuatro y por lo tanto hay calles por las cuales baja el agua cuando se registran lluvias. En el cruce de calle San Benito se llega acumular agua que ya se acompaña de lodo e incluso lama. Sobre el camino para ciclistas no hay rejas en dicho punto para que el líquido no se estanque.



La corriente que baja del cerro del 4 también ha afectado en el cruce con la calle San José Oriente pues en dicho punto se ha reblandecido el asfalto que se ha ido con las corrientes y ya sólo hay tierra sobre el camino. Otros puntos se han afectado por bordes.



"Tengo que cruzar las avenidas e incluso yo duro mucho para cruzar una avenida porque no me dan el pase, me tengo que salir de la ciclovía y hay un camellón, pues en poco tiempo se enzacata y otra vez las piedras y tampoco las personas no pueden pasar y ellos se tienen que pasar a la ciclovía y ahí nos encontramos, es un descontrol", agregó Jorge quien recorre la zona diariamente.



Algunos prefieren hacer uso de las banquetas o el carril derecho de la vialidad. Quienes hacen uso de la vía para ciclistas deben de detener su paso o tomar precauciones para pasar charcos con lodo, zonas sin asfaltos o basura para evitar un accidente.



El 2010 también se inició la construcción de otra ciclovía sobre el anillo periférico en su tramo desde José Parre Arias hasta casi el cruce de Federalismo. También, el abandono y el paso de los años han cobrado factura en dicho camino ciclista.



El asfalto ha sido destruido en algunos puntos, los bolardos ya no permanecen en casi todo su tramo, llantas abandonadas, basuras en algunos puntos son aspectos que dificultan el andar de quienes utilizan transporte no motorizado. Tal es el caso del cruce de periférico con la privada Antonio Ancona en la colonia Constitución.



"Antes los vecinos la barríamos y le hacíamos pero poco a poco se fue dando que nosotros no éramos lo que las aprovechábamos sino la gente y se nos fue quitando (...) si es una ciclovia que sea una ciclovia pero que no sea una carretera", afirmaron vecinas de la zona.



En algunos puntos, el camino es invadido por automotores que deciden bajar de periférico para tratar de avanzar tras el tráfico registrado en horas pico. Además de que no hay alumbrado público y la yerba provoca que sea insegura la zona aunque afirman que durante la mañana y la tarde-noche es utilizado dicho camino por quienes andan en bicicleta.



Ante el temporal la maleza ha crecido a una altura considerable sobre el trama de General Juan Domínguez hasta el Tec-Milenio. Los ciclistas que deciden pasar por ese tramo no podrán ser visibles desde los carriles vehiculares de periférico, situación que los hace vulnerables a actos delictivos.



La polémica sobre la construcción de vías ciclistas no han sido nuevas pero se intensificaron con el proyecto de ciclo vía en el Boulevard en Marcelino García Barragán, que incluso derivó de la realización de la primera consulta popular en Jalisco que organizó el Instituto Electoral y de Participación Social (IEPC).

Ayuntamientos planean intervenir carriles de bicis

Los gobiernos municipales de Tlaquepaque y Zapopan ya contemplan intervenir y dar mantenimiento a las ciclovías que les corresponde atender, tal es el caso de las ubicadas en avenida 8 de Julio y Periférico Norte que ya tienen entre siete y más años de haberse construido y ahora registran afectaciones en su recorrido.



En el gobierno municipal de Tlaquepaque se está encargando de realizar un proyecto ejecutivo para luego comenzar con búsqueda de recursos federales o estatales para intervenir el camellón de 8 de Julio en el que se busca construir un parque lineal y dar un mantenimiento a la vía ciclista. Se contempla una inversión de 25 millones de pesos que pudieran invertirse en diferentes etapas.



“En esa zona hay demasiada población, así como está la situación actual que no está muy conveniente como está actualmente por la situación de las lluvias se ha llevado escombro hacia la ciclovía de todos modo la usa, carriolas, a hacer ejercicio, entonces estamos haciendo proyectos para poder replantear el proyecto”, expuso Martín Corona del área de Movilidad de Tlaquepaque.



En el proyecto se quiere contemplar áreas arboladas, alumbrado público y mejores condiciones de la ciclovía. Además se proyectan modificaciones en el camellón para dejarlo uniforme. Hasta el momento no se tienen asegurados recursos para dar dicho mantenimiento. En un ejercicio realizado por Movilidad del municipio alfarero han contabilizado hasta 40 personas circulando por los 2 kilómetros de la Ciclovía en 8 de Julio en horas de la tarde.



Por otra parte, en Zapopan ya se tiene asegurada la intervención de un kilómetro de la ciclovía ubicada sobre el Periférico Norte con las obras de paso a desnivel y peatonalización en el cruce de Parres Arias.



Los kilómetros restantes estará a cargo del gobierno municipal de Zapopan. Al momento se contempla una reconfiguración de dicha vía en la que se deberán considerar trabajos de repavimentación, señalización, colocación de bolardos y trabajos de segregación.



“Esperamos contar el próximo año con el recurso debido para poderla intervenir y que además ya se ha avanzando el tramo que se va a intervenir por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Se interviene desde la prepa 10 hacia el oriente de la ciudad, un kilometro, es decir hasta el TEC Milenio (…) y posteriormente sería tarea del municipio intervenir los dos kilómetros restantes”, dijo Jesús Carlos Soto Morfin, director de Movilidad de Zapopan.



La primera intervención va a consistir en reencarpetamiento, colocaciones de señales, colocación de bolardos, piezas para separar la circulación de automóviles y los ciclistas. El municipio estimaba una costo de tres millones de pesos y ante la intervención de la SIOP, el costo para el municipio se reduciría y quedaría en dos millones de pesos.

Exigen cuidados a las vías ciclistas

La exigencia no sólo es la construcción de vías ciclistas en el Área Metropolitana de Guadalajara, también el llamado es para que se otorgue constante mantenimiento a aquellas que ya tienen años de haber sido construidas y que reflejan mal estado por falta de atención y aquellas que recientemente fueron construidas para que no tengan afectaciones.



Dicho llamado se realiza desde el colectivo Bicicleta Blanca a las autoridades municipales y a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del gobierno estatal para que consideren destinar un recurso dentro del presupuesto 2018.



“Si no se les da mantenimiento se deterioran mucho más rápido, además del deterioro son peligrosas para ciclistas porque algunas tienen hoyos, tienen alcantarillas, no están balizadas, tienen tierra, piedras y la tierra y la piedra pueden ser de mucho peligro de ciclistas que vayan en la ciclovia y se caiga o que se caigan al arroyo vehicular”, dijo Elton Osorio, integrante de Bicicleta Blanca.



La petición para destinar recursos a mantenimiento de vías ciclistas se ha realizado de manera directa, en principio a los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus, respectivamente.



Elton Osorio dijo que el recurso destinado por los municipios y gobierno estatal para dicha tarea no debe ser extraordinario pero si constante para así garantizar un buen estado de las vías. Hizo mención a los trabajos de mantenimiento que deben recibir dicha infraestructura ciclista.



“Uno, pavimentación de ciclovias. Dos, sustitución de bolardos abatibles y bolardos fijos, cambio de quesadillas, boomerang, ponerles reflejantes a los bolardos que hayan perdido su reflejante, balizamiento que es importante, y por último, mantenimiento, sustitución y cambio o remplazar señalética vertical que esté deteriorada o que se haya caído”, dijo el integrante del colectivo.



Dijo que la ciclovía de en Periférico Norte requiere de una renovación total pues se mantiene en malas condiciones. Otro de los caminos que requiere una atención es la de avenida Federalismo que la mayor afectación la registra en rejillas del agua. La ciclovía de avenida La Paz y avenida México requieren atención a las piezas de concretos y bolardos.

