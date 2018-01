Ciclovía de Revolución, pendiente por socialización

Guadalajara

El mayor punto generador de conflicto en la obra de renovación de imagen en Revolución es la construcción de una nueva ciclovía y la eliminación de un carril para los automóviles, exponen los propios vecinos en la avenida en la que se logran ver letreros que dicen "no a la ciclovía".



El plan es la construcción de una vía ciclista en la que haya un camino por cada sentido. De esta forma se retiraría y se imposibilitaría que los automóviles puedan seguir estacionándose sobre la vialidad que ahora es utilizada para dichos fines.



"El primer proyecto que traían ellos era no va a ver nada y con todo y ciclovía. Después les dijimos que no, y dijeron que los teníamos aquí la entrada o que tuviéramos cochera para estacionamiento que sí nos iban a dejar un pedacito para la entrada", dijo el vecino Miguel Cástulo.



Al conocer del proyecto, un grupo de vecinos y comerciantes se presentaron hace algunas semanas en Palacio de Gobierno y ahí fueron enviados con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para platicar respecto al proyecto planteado sobre la avenida que inicia en Calzada Independencia y termina hasta la avenida Lázaro Cárdenas.



A algunos que trabajan o viven por la zona no les parece adecuado que avenida Revolución se convierta en un tipo andador porque la zona está definida para tiendas en las que se ofertan refacciones principalmente. Aseguran que no es un sitio que las familias quieran recorrer por dicha vialidad.



También no ven adecuado el hecho que la vialidad se reduzca de tres a dos carriles vehiculares pues eso significa "ahorcar" una de las pocas vialidades de la ciudad que cruzan parte de la ciudad y funciona incluso como ingreso y salida del Área Metropolitana de Guadalajara.



"Supuestamente que va a terminar como (avenida) La Paz, los carros a media cuadra estacionados. Pues para el movimiento y flujo de los carros vayan a estar chocando clientes con los ciclistas, que les estorbemos o que ellos se lleven a los clientes. No sabemos cómo tomar con ese problema", dijo otro de los vecinos.



Las personas inconformes incluso han propuesta que la ciclovía pueda ser construida sobre la calle Constitución para que "así no se afecte la circulación en Revolución". Constitución es paralela a Revolución e inicia en la Calzada Independencia y llega hasta Revolución casi al cruce con Calzada del Ejército.



Desde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) se ha decidido primero trabajar con la renovación de banquetas y dejar pendiente el tema de ciclovía debido a la queja que han manifestado los vecinos y comerciantes.



Joel Ruíz Martínez, director general de obras públicas de la SIOP afirmó que la opinión de colonos es dividida respecto a la construcción del camino ciclista. Agregó que "atendiendo a la preocupación de algunos vecinos, serán otras autoridades los que tendrán que trabajar e implementar la información acorde a la zona. Los vecinos también tendrán sus argumentos para poder informarse".



Lo que se plantea desde el gobierno del estado es iniciar un proceso de socialización. De hecho, vecinos confirmaron que recientemente se ha acercado personal para informarles respecto al proyecto de la vía ciclista.

Instituto de Movilidad apoya construcción de vía ciclistas



Para Mario Córdova España, director del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco, la realización de la ciclovía en Revolución debe avanzar para reforzar la intención del gobierno estatal de crear infraestructura para a favor de la bicicleta y el traslado multimodal.



"El tema de la ciclovía siempre es un tema que en una ciudad abarrotada de automóviles pues quisieran que los ciclistas no existieran y menos espacios dedicados a él. Entonces cualquier pretexto, cualquier cosa dicen, quieren mandar a los ciclistas por lugares más complicados, por donde no existen interés a los ciclistas de su origen y destino. No le quieren quitar una espacio al automóvil, no quieren quitar sus conductas irregulares en términos de estacionamiento", afirmó el funcionario.



Destacó que la Línea 3 contemple obras adicionales que den acompañamiento y que sirven de traslados adicionales como la vía ciclista y las zonas peatonales. Ejemplificó que en la Línea 1 y 2 del tren se privilegia el transito del transporte masivo pero no existen las condiciones para peatones y ciclistas pues el resto de las vialidades están dirigidas para los automóviles.



Córdova España se dijo esperanzado que la SIOP pueda continuar con la obra y no acceda ante presiones que puedan ser injustificadas. Espera que no existan manipulaciones políticas detrás de los vecinos ya en torno al proceso electoral de este 2018.

También en Mariano Otero

Otro proyecto de ciclovía que ha generado malestar entre vecinos es la propuesta de hacer una sobre la avenida Mariano Otero, desde Plaza del sol y hasta Periférico, que impulsan diversos colectivos ciudadanos y agrupaciones de ciclistas. Apenas en diciembre pasado el colectivo Movilidad ITESO entregó una solicitud al Ayuntamiento de Zapopan -respaldada por cinco mil firmas- para que se construya la ciclo ruta por esta avenida que, según la agrupación Bici Blanca, es una de las más peligrosas para quienes circulan en uno de estos vehículos. Mariano Otero cuenta con tres y hasta cuatro carriles por sentido en algunos tramos, pero comerciantes y vecinos se oponen a la ciclovía al considerar que generará más congestionamientos viales en la zona.



Preocupa a vecinos lentitud en obras de imagen urbana

Las obras de renovación de la imagen urbana sobre la avenida Revolución preocupan a vecinos y comerciantes de la zona. Esto porque recién iniciaron las obras y ya observan un inicio lento que se podría replicar en los próximos tramos a intervenir. De acuerdo a locatarios, la obra iniciaría el pasado 26 de diciembre y las primeras intervenciones iniciaron el 2 de enero.



Las obras iniciaron en el tramo que comprende en la banqueta del sentido poniente-oriente sobre la avenida Revolución entre las calles Calzada Independencia y Anáhuac. El trazo mide alrededor de 25 metros y en dichos trabajos se han llevado 17 días. Los avances son el retiro del concreto de la banqueta y se han realizado excavaciones para encontrar las instalaciones ocultas.



"Tienen dos semanas ahí y nomás levantaron la tierra. Ellos dijeron que en una semana iban a terminar esa, en una semana esta (calle) y se iban ir así. Yo le veo que ahí van a durar más de un mes (...) no se les ve para cuándo, y andan con una pala y un pico, yo pensé que iban a llegar con herramienta especializada", comentó Miguel Cástulo, trabajador en la avenida Revolución.





Uno de los pendientes de los comerciantes es que la tardanza de las obras provoque que sus clientes encuentren mayor dificultad para llegar a sus locales pues esto se complica por el desarrollo de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero. Argumentan que las obras de la nueva Línea ya han afectado porque ya diversos negocios han sido cerrados durante el tiempo reciente.



"El hecho de que vengas para acá y toparte con una "colota" de carros o definitivamente le cortas y te vienes por otro lado o te esperas y ya llegas enfadado porque si han llegado clientes y luego nos dicen y hasta nos maltratan porque con malas palabras dicen "debería de cobrarte por venir a tu negocio", contó por su parte Gustavo Ruíz.



El proyecto de renovación de imagen urbana en avenida Revolución es acompañar la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero. El objetivo es que exista el reordenamiento de los carriles vehiculares, banquetas con mayor amplitud y renovadas, el ocultamiento de instalaciones, colocación de nuevo mobiliario para transporte público y la construcción de una ciclovía, tema que ha sido punto de conflicto.



En el primer contrato que sometió a concurso la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) se invertirá un total de 45 millones de pesos. La primera etapa contempla la intervención de Revolución en el tramo de Calzada Independencia hasta la plaza de La Bandera.



"Estaremos renovando lo que son todas las líneas aéreas, arbolado, banquetas principalmente. Es algo similar (a lo de Ávila Camacho), la nueva disposición de la geometría y la renovación de las banquetas. Tienen ahí algún diseño muy específico", dijo por su parte Joel Ruíz Martínez, director general de obras públicas.



La renovación de la imagen urbana de avenida Revolución será terminada en un periodo de seis meses, de tal forma, la primera etapa tendrá que ser concluida a finales del mes de junio de 2018. Al momento no se tiene definido si habrá un recurso para una segunda etapa de remodelación de Revolución. Esto se deberá definir en la distribución del Fondo Metropolitana 2018 que se esclarecerá en la reunión que será celebrada a finales de este mes.



Otro proyecto de renovación de imagen se realiza sobre la avenida Ávila Camacho. El tramo que se compone de la calle Magisterio hacia Federalismo se tiene un avance de 85 por ciento. Actualmente se trabaja en hacer cambios de cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sigue pendiente la conclusión de las banquetas sur-poniente pues ahí se realizan labores de la estación Federalismo de la Línea 3.



Por su parte, en el espacio de Federalismo a Enrique Díaz de León se dejó de laborar en una de las calles porque también se realizan labores de la Línea 3. Por otra parte, se registra un avance del 60 por ciento en el tramo de Enrique Díaz de León hasta Circunvalación.

Posteriormente se iniciarán labores en el trayecto de Circunvalación hasta el parque Ávila Camacho. Para las obras de Ávila Camacho en todos su tramos se destinó 56 millones de pesos.

