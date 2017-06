Ignoran conductores ciclovía de boulevar; ya presenta deterioro

Guadalajara

A más de siete meses de que se inició el uso de la ciclovía Marcelino García Barragán esta no ha sido debidamente respetada por automovilistas o motociclistas. Pero tampoco ha sido concluida, esto debido a la polémica generada tras la inconformidad de un grupo de vecinos que resultará en la realización de una consulta popular.



MILENIO JALISCO realizó un recorrido por los poco más de tres kilómetros que compone dicha infraestructura vial en el que se percató de que los ciclistas hacen uso usualmente de dicho espacio. Lo que también ocurre es que su andar se ve interrumpido por diferentes barreras.



El carril de la vía ciclista con dirección Tlaquepaque-Guadalajara se amplía en las afueras del centro comercial Forum. Eso es mal aprovechado por automovilistas que confunden dicho espacio con un carril exclusivo para poder ingresar a la plaza, o bien, para estacionarse por minutos para bajar o esperar a alguno de los tripulantes.



Tal fue el caso de una camioneta que duró poco más de diez minutos estacionada en la ciclovía. Para su buena suerte durante ese transcurso sólo pasó un ciclista por dicha zona. El tripulante de la bicicleta tuvo que salir de su trayecto, transitar por uno de los carriles para los automovilistas y posteriormente incorporarse a la infraestructura para transporte no motorizado.



"En muchas ocasiones me ha tocado que los carros invadan la ciclovía. Es en general en todo el trayecto, mayormente repartidores de agua, camionetas", contó José Vázquez, usuario de dicha infraestructura que fue entrevistado por este medio.



Durante el recorrido también se percató de que un camión de una empresa gasera decidió estacionarse sobre el camino exlusivo para ciclistas. Dicha situación se registró cercana a los arcos de ingreso al municipio de Tlaquepaque. Dicho acto provocó que varios ciclistas tuvieran que ingresar a la circulación de los automotores.



Algunos espacios de la ciclovia se marcan con líneas verdes porque es imposible colocar bolardos y piezas de concreto debido a que hay ingresos a estacionamientos. A pesar de la pintura, que en unos puntos comienza a borrarse, los automovilistas invaden dichos espacios y ponen en riesgo a quienes circulan en bicicleta.



"Falta más señalizaciones para los automovilistas y un poquito más de seguridad para el ciclista. Hay algunas zonas donde no se ve que sea parte de la ciclovía, entonces, en muchas de las ocasiones los carros pasan estas vías y se vuelve un poco peligroso, igual para la gente que espera el camión", dijo por su parte Carlos Espinoza quien circula seis días a la semana por la vía.



Las paradas de camión también suelen ser un espacio de encuentro entre ciclistas y aquellas personas que van a tomar o bajan del transporte público. En ocasiones se generan situaciones de peligro para los peatones que esperan en las plataformas construidas para dichos fines.



De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la obra registra una avance del 95 por ciento. Sin embargo esta no fue concluida debido a la inconformidad por grupos vecinales. En un tramo previo a llegar a la Pila Seca no hay ciclovía. Ahí ni siquiera está pintada y no hay colocación de elementos de protección.



El reclamo por la construcción de esta obra y otras dos más llegó a provocar que 15 millones de pesos destinados para estos fines se tuvieran que reorientar.



En anterior información publicada por este medio, Felipe Reyes Lara, director de Movilidad no Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) informó que entre las obras pendientes en Marcelino García Barragán está la colocación de señalética horizontal y vertical.



En el caso de la ciclovía de Marcelino García Barragán queda pendiente la demolición de un puente ubicado en la zona universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El proyecto es retirar dicho paso peatonal y construir un paso a nivel de banqueta.



"Es un puente desde que su inicio, los puentes peatonales se pensaron de una manera discriminatoria (...) Ese puente no tiene condiciones para prestar servicio a quienes tengan un tipo de discapacidad, no tiene rampas, no tiene nada para personas con una capacidad visual reducida, etcétera. Además es viejo, tiene una estructura que tiene casi 50 años que tiene maltrato, que sale más caro su mantenimiento y casi nadie lo usa", dijo.



De acuerdo a mediciones realizadas por el Instituto de Movilidad y Transporte el puente es muy poco utilizado y existen complicaciones subir a esta infraestructura. Se contempla retirarlo y en su lugar instalar una infraestructura, como tipo tope que esté a la altura de banqueta. Además se contemplaba instalar cojines o reductores de velocidad previo a dicha plataforma para que los automóviles se vean obligados a bajar la velocidad.



El casi nulo periodo de lluvias también ha generado que en algunos puntos de la vía ciclista se registren encharcamientos como ocurre en el cruce con la Calzada Olímpica. También la acumulación de basura es constante en bolardos o piezas de concreto. A las afueras de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hay una boca de tormenta y ahí se ha acumulado basura.



La infraestructura tiene una longitud de 3.1 kilómetros y contará con 23 plataformas para bajada y subida a unidades del transporte público.



Pasa por ocho colonias: El Rosario, Bosques de Boulevard, Atlas, Olímpica, González Gallo, Unidad Modelo, Quinta Velarde y Universitaria.



La obra pertenece al gobierno de Jalisco como parte del proyecto para construir vías ciclistas en el Área Metropolitana.



El próximo viernes 30 de junio será celebrado un debate en el que un grupo de personas que se manifiestan a favor y otro en contra de la vía hablarán sobre las ventajas y desventajas de dicha obra. Será el 9 de julio cuando se lleve a cabo la consulta popular en el que se preguntará si debe o no permanecer la ciclovía.

La historia de la polémica



Noviembre 2016- En por lo menos tres ocasiones, grupo de vecinos inconformes con la construcción de la ciclovía se manifestaron y cerraron la circulación en los cruces de Marcelino García Barragán y Calzada Olímpica

Noviembre 2016- La diputada local Claudia Delgadillo pide que el Congreso de Jalisco haga un exhorto para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) haga una consulta sobre la vía

Noviembre 2016- Para evitar que se politice la discusión del proyecto de ciclovías, el Instituto Electoral y de Participación Electoral (IEPC) deJalisco, recomienda realizar una consulta popular para conocer els entir de los habitantes. Incluso, el IEPC se declara listo para hacer una consulta si se lo pide formalmente alguna instanciai nvolucrada.

Diciembre 2016- Con 19 abstenciones de diputados del Partido Movimiento Ciudadano, Partido Verde, del PRD y Pedro Kumamoto se rechazó el exhorto promovido por la diputada priista Claudia Delgadillo para que el IEPC realizara una consulta sobre la obra de ciclovia en Boulevard Marcelino García Barragán. A favor se obtuvieron 16 votos de los diputados del PRI, de Acción Nacional y Nueva Alianza

Diciembre 2016- Con apoyo de la diputada Claudia Delgadillo, vecinos presentaron una solicitud para que se realizara una consulta popular respecto a la ciclovía Marcelino García Barragán

Marzo 2017- La solicitud de consulta pública para conocer la opinión de habitantes sobre la operación de la ciclovía avanzó en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC). La Comisión de Participación Ciudadana dio visto bueno a dicha petición



Marzo 2017- Los derechos de los ciclistas no se pueden poner a consideración de una votación entre vecinos de colonas cercanas a la ciclovía Marcelino García Barragán, reclaman grupos ciclistas

Mayo 2017- El pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó por unanimidad la procedencia de la Consulta Popular respecto a si debe o no continuar la infraestructura ciclista

Próximos capítulos:

30 de junio 2017- Mesa de debate Ciclovía Marcelino García Barragán

9 de julio 2017- Celebración de Consulta Popular. Con apoyo de urnas electrónicas, los ciudadanos podrán opinar sobre si debe permanecer o no la vía ciclista

