Violencia de género, denuncia trabajadora por cheque de finiquito

El pasado 27 de febrero, se publicó en medios de comunicación que Rosario Jiménez Sifuentes, titular del área Jurídica de SIMAS, había pedido una licencia y se le había otorgado un finiquito por más de 80 mil pesos.

Ella señala que el cheque fue mandado a hacer por el gerente Claudio García Núñez, por una confusión entre la licencia y un despido injustificado. Rosario envió una carta aclaratoria a Milenio fechada el 27 de febrero.

En entrevista telefónica, señaló que para ella fue una gran sorpresa darse cuenta de que en redes sociales se encontraba la información señalada y que al momento ni se le ha notificado si se acepta la solicitud de licencia o se niega.

Y tampoco ha recibido el cheque en cuestión y ni siquiera se le ha notificado que está ese cheque para ella.

"Solicité licencia sin goce de sueldo, hasta el momento no he tenido ninguna respuesta de parte de recursos humanos. En ningún momento me dieron ni el cheque, ni estaba informada de ese procedimiento administrativo".

"El cheque está en recursos humanos. Hasta donde yo sé fue cancelado, pero no he visto si se ha cancelado o no. Lo que se sabe es que el gerente de servicios administrativos, lo tiene en su poder".

Destacó que este es un acto indebido y de violencia de género en materia política hacia su persona. Rosario aún labora en SIMAS y en espera de que se resuelva este asunto.

Cree que esto constituye un no tácito hacia su solicitud de licencia, que fue pedida ante la oportunidad de su partido, el PAN, a contender por una candidatura a un cargo de elección popular.

"Creo que fue un grave atentado hacia mi persona. Primero por que tenía total desconocimiento y la imagen que se ha generado a la opinión pública es que yo cobré ese cheque cuando ese cheque nunca ha estado en mi poder".

"En las fotografías que aparecen, el cheque está pegadito a la póliza. Si genera un gran punto de desconfianza que documentos contables, administrativos que ni siquiera el personal, por ejemplo yo en el área jurídica, tenemos acceso".

El acceso a ese tipo de documentos se da cuando algún ciudadano recibe una compensación por daños relacionados con la paramunicipal, como en automóviles que pasan por baches o viviendas dañadas por fugas.

Son documentos que en general no están a la luz pública.

Reitera que solicitó la licencia en calidad moral de que si fuera seleccionada para el proceso electoral, no sería moral de su parte percibir un sueldo de funcionaria pública.

"Interpretaron mal y podría decirse que de cierta manera hay una duda sobre cómo fue que se tuvo acceso a esos documentos y por qué se generaron, si mi petición es muy clara al pedir licencia sin goce de sueldo".

"Dicen que fue un error de la señorita que elaboró el cheque", explicó.

Legalmente no se le obliga a pedir licencia pues no es regidora, síndica, gobernadora, magistrada o algún cargo similar.



Indicó que el procedimiento que a su parecer debe seguir, ante el error ya cometido, se cancele el cheque y ante la opinión pública y ante la prensa, se destruya el cheque para que quede la certeza de que ese cheque ya no existe.

"La imagen que se daña es la mía. Como mujer, ante la violencia de género, estás más sujeta a este tipo de violencia".

"Trabaja un mes y la liquidan con 80 y tantos mil pesos, cuando sigo trabajando, cuando hice un trámite que no se me ha resuelto. Se necesita verificar que este cheque debe estar destruido", concluyó.

