Chaskielberg retrata la tragedia en la muestra "Otsuchi, memorias del futuro"

Monterrey

Otsuchi es un pueblo pesquero al norte de Japón que quedó destruido casi por completo en el 2011 cuando un tsunami, con olas de hasta 13 metros de altura, azotó la costa.

El agua penetró hasta 40 kilómetros al interior del pueblo y dejó daños en un 70 por ciento del territorio, narró el fotógrafo argentino, Alejandro Chaskielberg, quien acudió a Japón en el 2012 y retrató la tragedia.

Aunque en un principio el título de la exposición Otsuchi, memorias del futuro parece una contradicción, el autor explicó que el primer paso para avanzar hacia la reconstrucción es reflexionar sobre la tragedia y superar las perdidas.

“El trabajo Otsuchi, memorias del futuro plantea una contradicción desde el comienzo, desde el título, cuando uno está hablando de las memorias suele hablar del pasado, pero este proyecto habla de las memorias del futuro y tiene que ver con la pregunta que yo me hice al momento de iniciar este proyecto.

“Yo empecé a trabajar de manera documental en la ciudad me di cuenta que el primer acercamiento que uno tiene es un acercamiento hacia el daño material, los escombros, el daño en las propiedades, el daño a la estructura, pero parte del proceso me hizo entender que hay un daño inmaterial mucho más fuerte y ese daño inmaterial tiene que ver con la propia memoria de la gente”, señaló.

A partir de entonces optó por retratar a las personas en sus casas derrumbadas como un símbolo de reconstrucción, y comenzó a reunir aquellas fotografías desgastadas por el agua y el tiempo.

“En ellas esta impregnadas la tragedia y me parece que ahí está la clave para entender este proyecto, ese acto que hago como fotógrafo en el cual dejo la cámara porque entiendo que ya no hay nada más que registrar, no hay nada más que controlar, simplemente lo que se puede hacer es recuperar del daño y esa recuperación tiene que ver con la memoria”, dijo.

También narró que al llegar a Otsuchi reconoció que una de las virtudes del pueblo japonés es anteponerse a la tragedia y recuperarse rápidamente, sin embargo, consideró que lo más sano es trabajar sobre el daño para poder sanar.

“Uno tiene que trabajar sobre el daño, porque lo que uno no trabaja no desaparece: se hereda. Lo que yo no hago bien o lo que yo no curo lo va a tener que curar mi hijo o mi hija. Entonces me parece que sí o sí hay que tener una reflexión sobre el daño y hay que superarlo”, mencionó.

La exposición se inauguró el pasado 14 de noviembre y estará en exhibición hasta el 1 de febrero en Centro de las Artes, Nave 2.