Padece VIH, diabetes y cáncer de huesos y pide ayuda a políticos

Tampico

Su nombre es César Moreno Faustro, padece VIH, cáncer de huesos y diabetes, pero aún así es un tampiqueño que ha creído en los políticos, en las autoridades, a quienes les ha solicitado apoyo para aligerar su situación sin tener éxito.

Tiene 35 años y en 2013 le diagnosticaron un sarcoma de kaposi (un tumor maligno) que posteriormente se convirtió en osteosarcoma tipo ewing (cáncer en la piel y en los huesos). Al cáncer se suman la diabetes y el VIH, el cual le fue diagnosticado desde que tenía 9 años.

Ha sido un largo peregrinar que inició desde que "en el gobierno del Estado se dieron por incompetentes desde Ciudad Victoria y me mandaron al Centro de Especialidades a Monterrey, pero como no soy regio no me quisieron atender y me mandaron hasta México".

En la capital tocó la puerta del Congreso de la Unión donde la diputada federal por el PRI, Aurora Cavazos, le mostró su apoyo. Gestionó un descuento de 2 mil pesos en cada quimioterapia con un valor a 17 mil pesos, pero requiere 42 sesiones.

César carga un libro en el que anota a las personas que lo han ayudado económicamente, inclusive, también guarda las tarjetas de los diputados locales, federales y senadores de cinco estados distintos.

Acudió con la senadora panista, Andrea García García, quien le apoyó; sin embargo, "hay quienes se sacan de la bolsa 20 pesos y te los dan".

El joven refirió que conoció a la legisladora priista Carmen Salinas, integrante de la Comisión de Salud del Congreso de la Unión, pero no recibió el respaldo que requería.

Mientras tiembla de las manos y los ojos llenos de agua, César Moreno cuenta que "nada más se lavan las manos", por eso aún acude a la sala de regidores de Tampico en búsqueda de apoyo, porque es muy difícil todo lo que vive, ya que "he pensado en quedarme encerrado sin luchar, sin hacer nada, para sólo morir".

Indicó que quien desee aportar ayuda económica, comunicarse al número telefónico 5543395246.

ELGH