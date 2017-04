Productores lecheros piden apoyo a Aispuro

Gómez Palacio, Durango

Debido al cerco sanitario que instaló Chihuahua a la producción de leche de la Región Lagunera, debido a que aseguran afectaciones por brucelosis así como de antibióticos en el lácteo, productores de leche de la Región Lagunera, encabezados Francisco Moncholi, pidieron al Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, su intervención para evitar las pérdidas que empiezan a afectar por la retención del alimento.

Ante esto, el mandatario señaló que a través del Secretaría de Desarrollo Rural del Estado están trabajando en la solución de la problemática.

"Yo tengo una gran confianza en que lo vamos a resolver es un tema preocupante para La Laguna perso estoy seguro que mediante el diálogo vamos a encontrarle una solución al tema".



Desde el lunes pasado, personal de la Secretaría acudió a Chihuahua con la finalidad de reunirse con las autoridades y analizar la situación.

"Desde que conocí el tema envíe a gente de la Secretaría de Desarrollo Rural a Chihuahua, para platicar con la gente de allá, queremos que se reúnan con los conocedores en la materia y digan como le vamos a hacer", enfatizó.

Explicó que Chihuahua puso una barrera de carácter sanitario debido a que argumentan que parte de la producción de leche que sale de La Laguna contiene brucelosis y las normas que rigen la actividad en el proceso de los lácteos no lo permiten.

Ante esto dijo que ya se buscó una reunión con el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, así como con las autoridades del sector agropecuario de ambos Estados.

La reunión se convocó para la tarde de este martes de ahí que esperan una respuesta positiva en los próximos días.

Por su parte el productor de leche en su intervención dijo: "Queremos cumplir con esos lineamientos, pero si se nos hizo muy arbitrario que nos dijeran que hoy deja de entrar la leche a Chihuahua, está aquí esta leche y no se está comercializando, es un problema muy serio".

Baudilio Rodríguez Abusaid, presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), señaló que debido a la falta de atención y desinterés por parte del Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Alfio Vega de la Peña, decidieron buscar apoyo y respaldo en el Gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres.

"Es muy cortante y en ocasiones muy grosero, y ya no queremos humillarnos para tratar de resolver un problema, y ya no le queremos pedir favores a él, no conoce el tema, ni se quiere ensuciar los zapatos", expresó.

La situación afecta de 2 mil a 3 mil trabajadores directos, que participan en la cadena productiva de la Región Lagunera.

"Queremos una salida, simplemente una prórroga para acomodarnos, no queremos estar al margen ni mucho menos".



En la actualidad se están quedando con posibilidad de echarse a perder alrededor de 2 millones de litros de leche diarios, que se enviaban al Estado de Chihuahua.

Señaló que no justifican por parte del Estado de Chihuahua el cerco sanitario, debido a que el producto se destina a una planta secadora de leche, la cual durante el proceso quema toda bacteria.

En cuanto a la intervención del Gobernador de Durango, señaló que es positiva por la inmediatez en que buscó solución y contactó al Gobernador Chihuahuense.









LMG