Sigue incertidumbre por suspensión de intendencia en centros de salud

Guadalajara

El secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada, minimizó las quejas de trabajadores que llevan varios días sin servicio de intendencia en los centros de salud del estado, luego de que se les notificó la cancelación del mismo a partir del pasado 31 de marzo. También se canceló el servicio de seguridad privada en aquellas unidades que lo gozaban.



“Esta situación es una especulación. Evidentemente se hizo un proceso de licitación en el cual, tengo entendido que la empresa ganadora no es la que estaba anteriormente. Es un mecanismo normal, donde una empresa sale y otra entra”, argumentó.



Sin embargo, no explicó por qué en ese proceso normal, han transcurrido hasta ayer seis días sin que se preste el servicio de aseo y limpieza. Ni en qué fecha se repondrá el servicio y la razón de que no se empató para evitar vacíos.



Delegados sindicales sospechan que hay detrás un problema presupuestal y/o interés en ahorrarse recursos.



“Ya le pedí que revisara al director administrativo que revisara la vigencia del actual contrato (sic) para que en caso de que si sigue vigente el contrato, el fallo ya se dio, hable con la empresa que tiene el contrato vigente y pueda cubrir en su totalidad el tema de limpieza”, informó.



Sin embargo, este MILENIO Jalisco dio a conocer ayer que el contrato anterior de servicios de intendencia y seguridad finiquitó el 31 de marzo pasado, según consta en oficios de notificación que recibieron los directores de los centros de salud.



Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) dijo que invariablemente existen “adendum” para seguir prestando servicios en tanto entra el nuevo proveedor.



“En ese sentido se revisará y haremos que cumplan… o sino que de manera inmediata entre la empresa ganadora”.



¿Faltó presupuesto?



“De ninguna manera”, respondió. Descartó también que haya sido un mal cálculo, aún cuando el fallo se dio el lunes pasado y hasta ayer no se reponía el servicio.



Cruces Mada apuntó que se revisará el contrato, lo mismo que el de seguridad, licitación que se llevó a cabo de manera conjunta, aunque dijo desconocer si la empresa ganadora da los dos servicios o son dos empresas distintas. Lo que sí aclaró es que no todos los centros de salud tienen seguridad privada, pues en la mayoría, la vigilancia está a cargo de los municipios.



Con respecto a la advertencia de que personal médico, administrativo y de enfermería no hará labores de limpieza en los centros de salud, porque no está en dentro de las funciones para las que fueron contratados, el secretario los invitó a ser más solidarios.



“Yo creo que parte de nuestros compromisos con los pacientes, con los ciudadanos, es tener un servicio de calidad. Evidentemente son procesos de transición, son procesos administrativos, y yo creo que a nadie nos afecta hacer el aseo un día en nuestra casa si tenemos el sentido de pertenencia con la institución”, expuso.



El secretario de Salud reconoció que esa función no está en las condiciones generales de trabajo, “pero nada nos quita solidarizarnos con nuestra casa en lo que es un proceso de transición”.

SRN